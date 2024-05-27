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Совет директоров «Фосагро» предложил три варианта дивидендов

Ведомости

Совет директоров производителя фосфорсодержащих минеральных удобрений ПАО «Фосагро» предложил три варианта определения размера дивидендов акционерам: из расчета 165 руб., 234 руб. либо 309 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте компании.

Акционерам предложено выбрать один из трех вариантов, воздержаться или проголосовать против каждого из предложенных вариантов. Реестр для получения рекомендовано установить 11 июля. Годовое общее собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 30 июня в заочной форме.

8 мая «Фосагро» отчиталось об увеличении в 2023 г. поставки удобрений в страны Латинской Америки до 3,2 млн т (в 1,5 раза). На Латинскую Америку пришлось около 37% от всего объема зарубежных поставок. Всего «Фосагро» экспортировало 8,7 млн т удобрений. По словам представителя компании, Латинская Америка в 2023 г. стала основным рынком сбыта «после приоритетного российского».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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