Совет директоров «Фосагро» предложил три варианта дивидендов

8 мая «Фосагро» отчиталось об увеличении в 2023 г. поставки удобрений в страны Латинской Америки до 3,2 млн т (в 1,5 раза). На Латинскую Америку пришлось около 37% от всего объема зарубежных поставок. Всего «Фосагро» экспортировало 8,7 млн т удобрений. По словам представителя компании, Латинская Америка в 2023 г. стала основным рынком сбыта «после приоритетного российского».