Совет директоров «Фосагро» предложил три варианта дивидендов
Совет директоров производителя фосфорсодержащих минеральных удобрений ПАО «Фосагро» предложил три варианта определения размера дивидендов акционерам: из расчета 165 руб., 234 руб. либо 309 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
Акционерам предложено выбрать один из трех вариантов, воздержаться или проголосовать против каждого из предложенных вариантов. Реестр для получения рекомендовано установить 11 июля. Годовое общее собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 30 июня в заочной форме.
8 мая «Фосагро» отчиталось об увеличении в 2023 г. поставки удобрений в страны Латинской Америки до 3,2 млн т (в 1,5 раза). На Латинскую Америку пришлось около 37% от всего объема зарубежных поставок. Всего «Фосагро» экспортировало 8,7 млн т удобрений. По словам представителя компании, Латинская Америка в 2023 г. стала основным рынком сбыта «после приоритетного российского».