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«Фосагро» в 1,5 раза увеличило поставки удобрений в Латинскую Америку

Ведомости

Один из крупнейших российских производителей удобрений – «Фосагро» в 2023 г. увеличил поставки удобрений в страны Латинской Америки до 3,2 млн т. (в 1,5 раза). Об этом сообщается в отчете компании.

На Латинскую Америку пришлось около 37% от всего объема зарубежных поставок. Всего «Фосагро» экспортировало 8,7 млн т удобрений. По словам представителя компании, Латинская Америка в 2023 г. стала основным рынком сбыта «после приоритетного российского».

Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные таможенной статистики сообщил «Ведомостям», что суммарный импорт российских удобрений в Латинскую Америку в 2023 г. вырос на 18% относительно 2022 г. и превысил 12,8 млн т в физическом весе (ф. в.). В частности, поставки азотных удобрений из России увеличились на 16% до 4,2 млн т, фосфорных – на 12% до 4,4 млн т, а калийных – на 27% до 4,3 млн т. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в 2023 г. на страны Латинской Америки пришлось около 30% российского экспорта удобрений.

6 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила фиксацию цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке в связи с постановлением кабмина о квотах на их вывоз. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце апреля 2024 г. с целью обеспечения продовольственной безопасности страны. Оно продлило квоты до 30 ноября 2024 г.

Полная версия материала «Латинская Америка стала для «Фосагро» крупнейшим экспортным рынком» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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