«Фосагро» в 1,5 раза увеличило поставки удобрений в Латинскую Америку
Один из крупнейших российских производителей удобрений – «Фосагро» в 2023 г. увеличил поставки удобрений в страны Латинской Америки до 3,2 млн т. (в 1,5 раза). Об этом сообщается в отчете компании.
На Латинскую Америку пришлось около 37% от всего объема зарубежных поставок. Всего «Фосагро» экспортировало 8,7 млн т удобрений. По словам представителя компании, Латинская Америка в 2023 г. стала основным рынком сбыта «после приоритетного российского».
Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные таможенной статистики сообщил «Ведомостям», что суммарный импорт российских удобрений в Латинскую Америку в 2023 г. вырос на 18% относительно 2022 г. и превысил 12,8 млн т в физическом весе (ф. в.). В частности, поставки азотных удобрений из России увеличились на 16% до 4,2 млн т, фосфорных – на 12% до 4,4 млн т, а калийных – на 27% до 4,3 млн т. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в 2023 г. на страны Латинской Америки пришлось около 30% российского экспорта удобрений.
6 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила фиксацию цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке в связи с постановлением кабмина о квотах на их вывоз. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце апреля 2024 г. с целью обеспечения продовольственной безопасности страны. Оно продлило квоты до 30 ноября 2024 г.