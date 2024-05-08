«Фосагро» в 1,5 раза увеличило поставки удобрений в Латинскую Америку

Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные таможенной статистики сообщил «Ведомостям», что суммарный импорт российских удобрений в Латинскую Америку в 2023 г. вырос на 18% относительно 2022 г. и превысил 12,8 млн т в физическом весе (ф. в.). В частности, поставки азотных удобрений из России увеличились на 16% до 4,2 млн т, фосфорных – на 12% до 4,4 млн т, а калийных – на 27% до 4,3 млн т. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в 2023 г. на страны Латинской Америки пришлось около 30% российского экспорта удобрений.