Продажи iPhone в Китае выросли на 52%
Продажи iPhone в Китае выросли на 52% на фоне скидок от розничных партнеров в прошлом месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской академии информационно-коммуникационных технологий.
«Сокращение доли iPhone на китайском рынке может вскоре стабилизироваться, поскольку наш последний опрос показывает, что Apple возвращается в число любимых брендов китайских потребителей смартфонов после вытеснения Huawei», – цитирует Bloomberg аналитиков Стивена Ценга и Шона Чена.
Повышение спроса на iPhone может быть связано с усталостью китайских потребителей от долгого ожидания премиальных моделей Huawei. На данный момент премиальными смартфонами пользуются 33% опрошенных граждан КНР, но готовность потратить более 4000 юаней ($550) на свой следующий телефон выразили более половины участников опросов.
20 мая агентство Reuters обратило внимание, что Apple снизила цены на некоторые модели iPhone на онлайн-платформе Tmall в Китае на фоне растущей конкуренции с местными производителями, в частности с Huawei. Конкурентное давление на Apple усилилось после того, как в апреле Huawei представила смартфон Pura 70.
5 марта Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Counterpoint Research сообщило, что продажи iPhone от американской компании Apple сократились на 24% в Китае с начала этого года.