Продажи iPhone в Китае выросли на 52%

20 мая агентство Reuters обратило внимание, что Apple снизила цены на некоторые модели iPhone на онлайн-платформе Tmall в Китае на фоне растущей конкуренции с местными производителями, в частности с Huawei. Конкурентное давление на Apple усилилось после того, как в апреле Huawei представила смартфон Pura 70.