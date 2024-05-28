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Продажи iPhone в Китае выросли на 52%

Ведомости

Продажи iPhone в Китае выросли на 52% на фоне скидок от розничных партнеров в прошлом месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской академии информационно-коммуникационных технологий.

«Сокращение доли iPhone на китайском рынке может вскоре стабилизироваться, поскольку наш последний опрос показывает, что Apple возвращается в число любимых брендов китайских потребителей смартфонов после вытеснения Huawei», – цитирует Bloomberg аналитиков Стивена Ценга и Шона Чена.

Повышение спроса на iPhone может быть связано с усталостью китайских потребителей от долгого ожидания премиальных моделей Huawei. На данный момент премиальными смартфонами пользуются 33% опрошенных граждан КНР, но готовность потратить более 4000 юаней ($550) на свой следующий телефон выразили более половины участников опросов.

20 мая агентство Reuters обратило внимание, что Apple снизила цены на некоторые модели iPhone на онлайн-платформе Tmall в Китае на фоне растущей конкуренции с местными производителями, в частности с Huawei. Конкурентное давление на Apple усилилось после того, как в апреле Huawei представила смартфон Pura 70.

5 марта Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Counterpoint Research сообщило, что продажи iPhone от американской компании Apple сократились на 24% в Китае с начала этого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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