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Инвесторы Tesla проголосовали за перечисление Маску $56 млрд

Ведомости

Инвесторы Tesla в ходе годового общего собрания (ГОСА) с отрывом голосуют за компенсационный пакет для главного исполнительного директора компании Илона Маска объемом $56 млрд, сообщил бизнесмен в социальной сети X.

«Обе резолюции акционеров Tesla в настоящее время проходят с большим перевесом! Спасибо за вашу поддержку!» – написал Маск.

Как отмечает The Guardian, пока неясно, примет ли суд, заблокировавший сделку о выплате Маску премии, повторное голосование, которое не является обязательным. Эксперты издания отметили, что решение акционеров в пользу Маска вряд ли станет окончательным завершением спора. По их словам, более вероятно, что противники сделки подадут еще один судебный иск, утверждая, что процесс принятия решения о выплате Маску «по-прежнему небезупречен».

В 2018 г. совет директоров Tesla обратился к акционерам с просьбой утвердить премию за эффективность работы генерального директора по итогам года. Премия была одобрена 73% акционеров компании. Затем 30 января 2024 г. суд штата Делавэр по иску акционера, владевшего девятью акциями Tesla, постановил отменить премию Маска за 2018 г.

По данным Bloomberg, обратившийся в суд с иском акционер Tesla раскритиковал механизм премирования главы компании, назвав его непрозрачным. Агентство также сообщило, что главный судья Кэтлин Сент-Джей Маккормик, принимавшая решение по иску в отношении Tesla, назвала членов совета директоров компании безвольными слугами властного хозяина и заявила, что они не заботились об интересах инвесторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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