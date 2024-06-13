Инвесторы Tesla проголосовали за перечисление Маску $56 млрд

Как отмечает The Guardian, пока неясно, примет ли суд, заблокировавший сделку о выплате Маску премии, повторное голосование, которое не является обязательным. Эксперты издания отметили, что решение акционеров в пользу Маска вряд ли станет окончательным завершением спора. По их словам, более вероятно, что противники сделки подадут еще один судебный иск, утверждая, что процесс принятия решения о выплате Маску «по-прежнему небезупречен».