Инвесторы Tesla проголосовали за перечисление Маску $56 млрд
Инвесторы Tesla в ходе годового общего собрания (ГОСА) с отрывом голосуют за компенсационный пакет для главного исполнительного директора компании Илона Маска объемом $56 млрд, сообщил бизнесмен в социальной сети X.
«Обе резолюции акционеров Tesla в настоящее время проходят с большим перевесом! Спасибо за вашу поддержку!» – написал Маск.
Как отмечает The Guardian, пока неясно, примет ли суд, заблокировавший сделку о выплате Маску премии, повторное голосование, которое не является обязательным. Эксперты издания отметили, что решение акционеров в пользу Маска вряд ли станет окончательным завершением спора. По их словам, более вероятно, что противники сделки подадут еще один судебный иск, утверждая, что процесс принятия решения о выплате Маску «по-прежнему небезупречен».
В 2018 г. совет директоров Tesla обратился к акционерам с просьбой утвердить премию за эффективность работы генерального директора по итогам года. Премия была одобрена 73% акционеров компании. Затем 30 января 2024 г. суд штата Делавэр по иску акционера, владевшего девятью акциями Tesla, постановил отменить премию Маска за 2018 г.
По данным Bloomberg, обратившийся в суд с иском акционер Tesla раскритиковал механизм премирования главы компании, назвав его непрозрачным. Агентство также сообщило, что главный судья Кэтлин Сент-Джей Маккормик, принимавшая решение по иску в отношении Tesla, назвала членов совета директоров компании безвольными слугами властного хозяина и заявила, что они не заботились об интересах инвесторов.