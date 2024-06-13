Минэнерго: Россия в мае превысила оговоренный ОПЕК+ уровень добычи нефти

3 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман также продлили до 31 декабря 2025 г. договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 1,65 млн барр./сутки в дополнение к официальным квотам.