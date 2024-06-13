Минэнерго: Россия в мае превысила оговоренный ОПЕК+ уровень добычи нефти
Россия в мае превысила оговоренный ОПЕК+ уровень добычи нефти, излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, сообщило Минэнерго.
«Объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы. Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 г.», – указано в сообщении министерства.
В сообщении также отмечается, что в июне этого года вопрос перепроизводства будет решен с «достижением целевых уровней», а обновленный график компенсаций добычи в ближайшее время будет направлен в секретариат ОПЕК.
3 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман также продлили до 31 декабря 2025 г. договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 1,65 млн барр./сутки в дополнение к официальным квотам.