РБК: в угольные шахты ДНР и ЛНР инвестируют более 65 млрд рублей

Кроме того, во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти ДНР договорились передать шахту «Волынская» компании ООО «ГОК Энергококс». Инвестор планирует вложить в шахту 211 млн руб. Весной этого года ДНР также передала еще четыре объекта в аренду ООО «Импэкс-Дон» – шахты «Комсомолец Донбасса», «Прогресс», «Заря» и «Шахтоуправление им. Л. И. Лутугина». Компания планирует вложить в них более 16 млрд руб. за пять лет.