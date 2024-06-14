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РБК: в угольные шахты ДНР и ЛНР инвестируют более 65 млрд рублей

Ведомости

Власти Донецкой и Луганской народных республик передали 15 угольных шахт в аренду компаниям, которые обещают инвестировать в объекты более 65 млрд руб., выяснил РБК.

В публикации отмечается, что в ближайшие месяцы арендаторам передадут еще три шахты в ДНР. В начале июня правительство ЛНР передало пять шахт ООО «Торгового дома "Донские угли"», среди них – «Красный партизан», «Молодогвардейская», «Харьковская», «Суходольская-Восточная» и шахта им. Баракова. РБК со ссылкой на гендиректора «Торгового дома "Донские угли"» Илья Колесника отмечает, что до 2028 г. компания хочет вложить в перечисленные шахты 49 млрд руб.

Кроме того, во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти ДНР договорились передать шахту «Волынская» компании ООО «ГОК Энергококс». Инвестор планирует вложить в шахту 211 млн руб. Весной этого года ДНР также передала еще четыре объекта в аренду ООО «Импэкс-Дон» – шахты «Комсомолец Донбасса», «Прогресс», «Заря» и «Шахтоуправление им. Л. И. Лутугина». Компания планирует вложить в них более 16 млрд руб. за пять лет.

5 июня на полях ПМЭФа ЛНР и ДНР подписали соглашения о передаче угольных шахт в аренду инвесторам. Тогда Минэнерго России сообщило, что инвестору ООО «ГОК Энергококс» перейдет одна шахта в ДНР, а инвестору ООО «Торговый дом «Донские угли» – пять шахт в ЛНР. В период 2024-2028 гг. компании планируют инвестировать в объекты более 25 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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