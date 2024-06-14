РБК: в угольные шахты ДНР и ЛНР инвестируют более 65 млрд рублей
В публикации отмечается, что в ближайшие месяцы арендаторам передадут еще три шахты в ДНР. В начале июня правительство ЛНР передало пять шахт ООО «Торгового дома "Донские угли"», среди них – «Красный партизан», «Молодогвардейская», «Харьковская», «Суходольская-Восточная» и шахта им. Баракова. РБК со ссылкой на гендиректора «Торгового дома "Донские угли"» Илья Колесника отмечает, что до 2028 г. компания хочет вложить в перечисленные шахты 49 млрд руб.
Кроме того, во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти ДНР договорились передать шахту «Волынская» компании ООО «ГОК Энергококс». Инвестор планирует вложить в шахту 211 млн руб. Весной этого года ДНР также передала еще четыре объекта в аренду ООО «Импэкс-Дон» – шахты «Комсомолец Донбасса», «Прогресс», «Заря» и «Шахтоуправление им. Л. И. Лутугина». Компания планирует вложить в них более 16 млрд руб. за пять лет.
5 июня на полях ПМЭФа ЛНР и ДНР подписали соглашения о передаче угольных шахт в аренду инвесторам. Тогда Минэнерго России сообщило, что инвестору ООО «ГОК Энергококс» перейдет одна шахта в ДНР, а инвестору ООО «Торговый дом «Донские угли» – пять шахт в ЛНР. В период 2024-2028 гг. компании планируют инвестировать в объекты более 25 млрд руб.