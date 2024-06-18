«Леруа Мерлен» переименуют в «Лемана Про»

В конце марта 2023 г. ADEO сообщила о планах передать бизнес принадлежащей ей Leroy Merlin в России местному менеджменту. Представитель ритейлера в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы отдадут локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании. В марте этого года «Леруа Мерлен» сменил название российского юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид».