«Леруа Мерлен» переименуют в «Лемана Про»
Сеть магазинов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен» будет переименована в «Лемана Про». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ритейлера.
В пресс-службе компании подчеркнули, что смена бренда не повлияет на работу магазинов в России, никаких организационных изменений и сокращений не планируется.
Первые магазины с новым названием появятся до конца 2024 г. Завершить ребрендинг полностью планируется в 2025 г.
В рамках ребрендинга будут заменены вывески, транспорт, униформа работников и др. Кроме того, обновятся дизайн сайта и приложения магазина. Новый логотип будет включать графитовые и желтые оттенки, также на нем будет стилизованное изображение дома.
В сеть «Леруа Мерлен» в России входит 112 гипермаркетов в 65 городах. Открытие первого магазина в стране прошло в 2004 г.
В конце марта 2023 г. ADEO сообщила о планах передать бизнес принадлежащей ей Leroy Merlin в России местному менеджменту. Представитель ритейлера в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы отдадут локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании. В марте этого года «Леруа Мерлен» сменил название российского юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид».