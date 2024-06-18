Shell приобрела у Temasek сингапурскую компанию Pavilion Energy
Нефтяная компания Shell приобрела сингапурскую компанию по производству сжиженного природного газа (СПГ) Pavilion Energy у инвестиционного холдинга Temasek. Это следует из пресс-релиза Shell, опубликованного на официальном сайте.
«Shell Eastern Trading Pte. Ltd., дочерняя компания Shell plc., достигла соглашения с Carne Investments Pte. Ltd., дочерней компанией Temasek, по приобретению 100% акций Pavilion Energy Pte. Ltd.», – говорится в сообщении компании.
Pavilion Energy занимается торговлей СПГ с контрактным объемом поставок около 6,5 млн т в год. В пресс-релизе отмечается, что Shell рассчитывает на решающую роль СПГ в энергетическом переходе, что позволит заменить уголь в тяжелой промышленности и производстве электроэнергии. Кроме того, сделка отвечает целям Shell – компания планирует увеличить свой бизнес, связанный с СПГ, на 20-30% к 2030 г. по сравнению с 2022 г. Она также намерена увеличить объемы закупок СПГ на 15-25% по сравнению с тем же периодом.
В марте стало известно, что «Газпром» выкупит долю Shell в операторе проекта «Сахалин-2» – «Сахалинской энергии» – за 94,8 млрд руб. Ранее ее планировал купить «Новатэк». До начала спецоперации на Украине «Газпрому» принадлежали 50% плюс одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. Японские Mitsui и Mitsubishi владели еще 12,5% и 10% акций соответственно, а оставшаяся доля принадлежала Shell. В конце февраля 2022 г. Shell заявила о выходе из всех российских активов.