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Shell приобрела у Temasek сингапурскую компанию Pavilion Energy

Ведомости

Нефтяная компания Shell приобрела сингапурскую компанию по производству сжиженного природного газа (СПГ) Pavilion Energy у инвестиционного холдинга Temasek. Это следует из пресс-релиза Shell, опубликованного на официальном сайте.

«Shell Eastern Trading Pte. Ltd., дочерняя компания Shell plc., достигла соглашения с Carne Investments Pte. Ltd., дочерней компанией Temasek, по приобретению 100% акций Pavilion Energy Pte. Ltd.», – говорится в сообщении компании.

Pavilion Energy занимается торговлей СПГ с контрактным объемом поставок около 6,5 млн т в год. В пресс-релизе отмечается, что Shell рассчитывает на решающую роль СПГ в энергетическом переходе, что позволит заменить уголь в тяжелой промышленности и производстве электроэнергии. Кроме того, сделка отвечает целям Shell – компания планирует увеличить свой бизнес, связанный с СПГ, на 20-30% к 2030 г. по сравнению с 2022 г. Она также намерена увеличить объемы закупок СПГ на 15-25% по сравнению с тем же периодом.

В марте стало известно, что «Газпром» выкупит долю Shell в операторе проекта «Сахалин-2» – «Сахалинской энергии» – за 94,8 млрд руб. Ранее ее планировал купить «Новатэк». До начала спецоперации на Украине «Газпрому» принадлежали 50% плюс одна акция оператора «Сахалина-2» – компании Sakhalin Energy. Японские Mitsui и Mitsubishi владели еще 12,5% и 10% акций соответственно, а оставшаяся доля принадлежала Shell. В конце февраля 2022 г. Shell заявила о выходе из всех российских активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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