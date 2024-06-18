Shell приобрела у Temasek сингапурскую компанию Pavilion Energy

Pavilion Energy занимается торговлей СПГ с контрактным объемом поставок около 6,5 млн т в год. В пресс-релизе отмечается, что Shell рассчитывает на решающую роль СПГ в энергетическом переходе, что позволит заменить уголь в тяжелой промышленности и производстве электроэнергии. Кроме того, сделка отвечает целям Shell – компания планирует увеличить свой бизнес, связанный с СПГ, на 20-30% к 2030 г. по сравнению с 2022 г. Она также намерена увеличить объемы закупок СПГ на 15-25% по сравнению с тем же периодом.