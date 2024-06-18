«Казахтелеком» получит за операторов Tele2 и Altel порядка $1 млрд
Казахстанский оператор фиксированной связи компания «Казахтелеком» продаст одну из своих «дочек», компанию «Мобайл телеком-сервис» (работает под брендами Теле2/Altel), катарской Power International Holding за порядка $1 млрд, сообщил глава минцифры Казахстана Жаслан Мадиев.
«Сумма сделки – порядка $1 млрд. Конкретно есть планы по инвестициям также в базовую инфраструктуру. Есть обязательства по строительству базовых станций, установлению базовых станций 5G. И мы считаем в целом, что это усилит конкуренцию, а конкуренция, как вы знаете, приводит к повышению качества», – прокомментировал сделку Мадиев (цитата по Tengrinews.kz).
20 января 2024 г. на заседании госкомиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана было принято решение о продаже ТОО «Мобайл телеком-сервис». Затем 14 февраля 2024 г. в Катаре «Казахтелеком», «Самрук-Казына» и Power International Holding в рамках подписанного соглашения договорились об основных условиях приобретения 100% доли участия в компании.
Кроме того, между «Казахтелекомом» и «Азертелекомом» было создано совместное предприятие для создания волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС), о чем сообщил кабмин страны.