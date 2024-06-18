«Казахтелеком» получит за операторов Tele2 и Altel порядка $1 млрд

«Сумма сделки – порядка $1 млрд. Конкретно есть планы по инвестициям также в базовую инфраструктуру. Есть обязательства по строительству базовых станций, установлению базовых станций 5G. И мы считаем в целом, что это усилит конкуренцию, а конкуренция, как вы знаете, приводит к повышению качества», – прокомментировал сделку Мадиев (цитата по Tengrinews.kz).