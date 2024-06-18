Brand Finance: самым дорогим фармацевтическим брендом стал Johnson & Johnson

Стоимость бренда в этом году выросла на 5% до $13,4 млрд. В отчете говорится, что компания сделала стратегический шаг и провела крупнейшую за свою почти 140-летнюю историю реструктуризацию: Johnson & Johnson выделила в отдельную фирму Kenvue бизнес по выпуску потребительских товаров медицинского назначения под брендами Band-Aid, Tylenol, Neutrogena и Clean & Clear.