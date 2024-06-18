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Brand Finance: самым дорогим фармацевтическим брендом стал Johnson & Johnson

Ведомости

Американский холдинг Johnson & Johnson стал лидером в рейтинге самых дорогих фармацевтических брендов в мире шестой год подряд. Это следует из отчета консалтинговой компании Brand Finance.

Стоимость бренда в этом году выросла на 5% до $13,4 млрд. В отчете говорится, что компания сделала стратегический шаг и провела крупнейшую за свою почти 140-летнюю историю реструктуризацию: Johnson & Johnson выделила в отдельную фирму Kenvue бизнес по выпуску потребительских товаров медицинского назначения под брендами Band-Aid, Tylenol, Neutrogena и Clean & Clear.

В январе пресс-служба Johnson & Johnson сообщила о планах приобрести разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Ambrx Biopharma. Сумма сделки составит около $2 млрд, в марте компания заявила о ее завершении. Уточняется, что у Ambrx запатентована технологическая платформа создания токсин иммуно-конъюгатов, которые воздействуют только на раковые клетки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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