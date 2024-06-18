Brand Finance: самым дорогим фармацевтическим брендом стал Johnson & Johnson
Американский холдинг Johnson & Johnson стал лидером в рейтинге самых дорогих фармацевтических брендов в мире шестой год подряд. Это следует из отчета консалтинговой компании Brand Finance.
Стоимость бренда в этом году выросла на 5% до $13,4 млрд. В отчете говорится, что компания сделала стратегический шаг и провела крупнейшую за свою почти 140-летнюю историю реструктуризацию: Johnson & Johnson выделила в отдельную фирму Kenvue бизнес по выпуску потребительских товаров медицинского назначения под брендами Band-Aid, Tylenol, Neutrogena и Clean & Clear.
В январе пресс-служба Johnson & Johnson сообщила о планах приобрести разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Ambrx Biopharma. Сумма сделки составит около $2 млрд, в марте компания заявила о ее завершении. Уточняется, что у Ambrx запатентована технологическая платформа создания токсин иммуно-конъюгатов, которые воздействуют только на раковые клетки.