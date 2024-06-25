ВС отменил решение о передаче государству завода «Исеть» экс-депутата Гайсина

2 февраля Ленинский суд Екатеринбурга обязал взыскать с Гайсина 690 млн руб. в пользу государства по гражданскому иску Генпрокуратуры. С Гайсина была взыскана сумма в размере 58,7 млн руб. за упущенную выгоду уральского завода «Исеть» в связи с недопоставками по госзаказам Минобороны РФ по 119 договорам на 23 500 изделий в 2022 г.