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ВС отменил решение о передаче государству завода «Исеть» экс-депутата Гайсина

Ведомости

Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов о передаче государству завода электрических соединителей «Исеть» бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Антона Демченко.

«Гражданская коллегия ВС РФ рассмотрела жалобу по резонансному спору об истребовании Генпрокуратурой РФ в пользу государства завода "Исеть", принадлежащего уральскому предпринимателю Малику Гайсину. Коллегия отменила решения нижестоящих судов, а также направила дело на новое рассмотрение», – сказал он.

2 февраля Ленинский суд Екатеринбурга обязал взыскать с Гайсина 690 млн руб. в пользу государства по гражданскому иску Генпрокуратуры. С Гайсина была взыскана сумма в размере 58,7 млн руб. за упущенную выгоду уральского завода «Исеть» в связи с недопоставками по госзаказам Минобороны РФ по 119 договорам на 23 500 изделий в 2022 г.

Гайсин был депутатом второго созыва Госдумы (1995-1999 гг.). 7 мая 2024 г. президент Владимир Путин передал акции «Исети» в собственность госкорпорации «Ростех».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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