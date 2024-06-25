ВС отменил решение о передаче государству завода «Исеть» экс-депутата Гайсина
Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов о передаче государству завода электрических соединителей «Исеть» бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Антона Демченко.
«Гражданская коллегия ВС РФ рассмотрела жалобу по резонансному спору об истребовании Генпрокуратурой РФ в пользу государства завода "Исеть", принадлежащего уральскому предпринимателю Малику Гайсину. Коллегия отменила решения нижестоящих судов, а также направила дело на новое рассмотрение», – сказал он.
2 февраля Ленинский суд Екатеринбурга обязал взыскать с Гайсина 690 млн руб. в пользу государства по гражданскому иску Генпрокуратуры. С Гайсина была взыскана сумма в размере 58,7 млн руб. за упущенную выгоду уральского завода «Исеть» в связи с недопоставками по госзаказам Минобороны РФ по 119 договорам на 23 500 изделий в 2022 г.
Гайсин был депутатом второго созыва Госдумы (1995-1999 гг.). 7 мая 2024 г. президент Владимир Путин передал акции «Исети» в собственность госкорпорации «Ростех».