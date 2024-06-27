Операционная прибыль H&M за март-май оказалась ниже прогноза
Операционная прибыль шведского продавца одежды H&M оказалась ниже прогноза во II финансовом квартале, начавшемся в марте 2024 г., следует из сообщения компании.
Так, операционная прибыль шведской группы поднялась в марте-мае до 7,1 млрд шведских крон ($672,5 млн) с 4,74 млрд ($447,256 млн) в прошлом году. При этом показатель квартальной операционной прибыли оказалась ниже среднего прогноза аналитиков Лондонской фондовой биржи (LSEG) в 7,37 млрд ($695,418 млн), который приводит Reuters.
За отчетный период чистые продажи группы H&M выросли на 3% во II финансовом квартале – до 59,605 млрд шведских крон ($5,62 млрд).
H&M сообщила, что ожидает снижения продаж в июне на 6% в местных валютах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе из-за «нестабильной погоды на ряде крупных рынков» группы.
В марте 2022 г. после начала боевых действий на Украине шведский ритейлер приостановил деятельность в России. До конца года компания распродавала товарные остатки, после чего закрыла все свои точки. 18 июня основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России – ООО «Эйч энд Эм» – запустило процесс ликвидации компании.