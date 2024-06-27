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Операционная прибыль H&M за март-май оказалась ниже прогноза

Ведомости

Операционная прибыль шведского продавца одежды H&M оказалась ниже прогноза во II финансовом квартале, начавшемся в марте 2024 г., следует из сообщения компании.

Так, операционная прибыль шведской группы поднялась в марте-мае до 7,1 млрд шведских крон ($672,5 млн) с 4,74 млрд ($447,256 млн) в прошлом году. При этом показатель квартальной операционной прибыли оказалась ниже среднего прогноза аналитиков Лондонской фондовой биржи (LSEG) в 7,37 млрд ($695,418 млн), который приводит Reuters.

За отчетный период чистые продажи группы H&M выросли на 3% во II финансовом квартале – до 59,605 млрд шведских крон ($5,62 млрд).

H&M сообщила, что ожидает снижения продаж в июне на 6% в местных валютах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе из-за «нестабильной погоды на ряде крупных рынков» группы.

В марте 2022 г. после начала боевых действий на Украине шведский ритейлер приостановил деятельность в России. До конца года компания распродавала товарные остатки, после чего закрыла все свои точки. 18 июня основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России – ООО «Эйч энд Эм» – запустило процесс ликвидации компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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