Операционная прибыль H&M за март-май оказалась ниже прогноза

В марте 2022 г. после начала боевых действий на Украине шведский ритейлер приостановил деятельность в России. До конца года компания распродавала товарные остатки, после чего закрыла все свои точки. 18 июня основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России – ООО «Эйч энд Эм» – запустило процесс ликвидации компании.