Цифровую транспортно-логистическую платформу запустят в России с 1 августа

Предполагается, что будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков, который позволит органам власти и игрокам рынка получать достоверные данные об участниках платформы. В числе целей проекта – внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, будет апробирован механизм «одного окна» для выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов.