Цифровую транспортно-логистическую платформу запустят в России с 1 августа
Эксперимент по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы пройдет в России с 1 августа 2024 г. по 1 июня 2025 г. Соответствующее постановление утверждено правительством России.
Предполагается, что будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков, который позволит органам власти и игрокам рынка получать достоверные данные об участниках платформы. В числе целей проекта – внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, будет апробирован механизм «одного окна» для выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов.
Эксперимент будет носить добровольный характер. Его участниками станут органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава, владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов.
В качестве оператора платформы выступит Минтранс.
В июле 2023 г. «Ведомости» писали о намерении Минтранса создать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу (НЦТЛП), которая позволит обмениваться информацией со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Отмечалось, что создание платформы запланировано в транспортной стратегии до 2030 г.