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Цифровую транспортно-логистическую платформу запустят в России с 1 августа

Ведомости

Эксперимент по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы пройдет в России с 1 августа 2024 г. по 1 июня 2025 г. Соответствующее постановление утверждено правительством России.

Предполагается, что будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков, который позволит органам власти и игрокам рынка получать достоверные данные об участниках платформы. В числе целей проекта – внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, будет апробирован механизм «одного окна» для выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов.

Эксперимент будет носить добровольный характер. Его участниками станут органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава, владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов.

В качестве оператора платформы выступит Минтранс.

В июле 2023 г. «Ведомости» писали о намерении Минтранса создать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу (НЦТЛП), которая позволит обмениваться информацией со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Отмечалось, что создание платформы запланировано в транспортной стратегии до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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