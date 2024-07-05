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Российско-индийское предприятие передало Индии 35 000 автоматов АК-203

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Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited передало министерству обороны Индии 35 тыс. автоматов Калашникова АК-203. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, Индия является первым иностранным заказчиком, выпускающим у себя «двухсотую» серию автоматов Калашникова. Производство осуществляется в стране в полном соответствии программам Make In India и «Самодостаточная Индия».

«Проект включает трансфер технологий, в его концепцию заложена 100-процентная локализация производства АК-203. Такие программы – один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений», – прокомментировал Чемезов.

АК-203 является версией автомата АК-200 под используемый калибр 7,62×39 мм. 

Indo-Russian Rifles Private Limited зарегистрировано и размещено в Индии. С российской стороны учредителями предприятия являются «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех». 

4 июля стало известно, что «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») организовал производство танковых выстрелов «Манго» на базе индийского оборонного холдинга по программе Make In India.

10 июня сообщалось, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» предусматривает поставку свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран. По словам гендиректора компании Александра Михеева, самыми востребованными на мировом рынке являются боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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