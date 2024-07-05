Российско-индийское предприятие передало Индии 35 000 автоматов АК-203

10 июня сообщалось, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» предусматривает поставку свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран. По словам гендиректора компании Александра Михеева, самыми востребованными на мировом рынке являются боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.