Российско-индийское предприятие передало Индии 35 000 автоматов АК-203
Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited передало министерству обороны Индии 35 тыс. автоматов Калашникова АК-203. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, Индия является первым иностранным заказчиком, выпускающим у себя «двухсотую» серию автоматов Калашникова. Производство осуществляется в стране в полном соответствии программам Make In India и «Самодостаточная Индия».
«Проект включает трансфер технологий, в его концепцию заложена 100-процентная локализация производства АК-203. Такие программы – один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений», – прокомментировал Чемезов.
АК-203 является версией автомата АК-200 под используемый калибр 7,62×39 мм.
Indo-Russian Rifles Private Limited зарегистрировано и размещено в Индии. С российской стороны учредителями предприятия являются «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех».
4 июля стало известно, что «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») организовал производство танковых выстрелов «Манго» на базе индийского оборонного холдинга по программе Make In India.
10 июня сообщалось, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» предусматривает поставку свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран. По словам гендиректора компании Александра Михеева, самыми востребованными на мировом рынке являются боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.