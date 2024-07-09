«Росатом» обсуждает возможность строительства в Индии еще шести атомных блоков
Госкорпорация «Росатом» может построить в Индии еще шесть блоков большой мощности на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ), вопрос находится в стадии обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».
«Обсуждаются и новые направления взаимодействия. Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и АСММ российского дизайна. Перспективным видится сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла», – говорится в сообщении.
В апреле 2024 г. «Росатом» также представил партнерам из Индии информацию о решениях госкорпорации в области плавучих АЭС.
В Индии при поддержке «Росатома» ведется строительство второй очереди АЭС. К национальной энергосети подключены энергоблоки №1 и №2, в процессе сооружения находятся еще четыре энергоблока. Когда все шесть энергоблоков АЭС «Куданкулам» будут введены в эксплуатацию, станция обеспечит 50% потребностей в электроэнергии штата Тамил Наду с населением 72 млн человек и треть потребностей соседних регионов, суммарная численность населения которых составляет около 100 млн человек.
Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся новых блоков АЭС «Куданкулам» в декабре 2023 г. Директор «Росатома» Алексей Лихачев в мае анонсировал переход этой АЭС летом на «инновационное» топливо.