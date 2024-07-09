«Росатом» обсуждает возможность строительства в Индии еще шести атомных блоков

В Индии при поддержке «Росатома» ведется строительство второй очереди АЭС. К национальной энергосети подключены энергоблоки №1 и №2, в процессе сооружения находятся еще четыре энергоблока. Когда все шесть энергоблоков АЭС «Куданкулам» будут введены в эксплуатацию, станция обеспечит 50% потребностей в электроэнергии штата Тамил Наду с населением 72 млн человек и треть потребностей соседних регионов, суммарная численность населения которых составляет около 100 млн человек.