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«Росатом» обсуждает возможность строительства в Индии еще шести атомных блоков

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» может построить в Индии еще шесть блоков большой мощности на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ), вопрос находится в стадии обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

«Обсуждаются и новые направления взаимодействия. Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и АСММ российского дизайна. Перспективным видится сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла», – говорится в сообщении.

В апреле 2024 г. «Росатом» также представил партнерам из Индии информацию о решениях госкорпорации в области плавучих АЭС.

В Индии при поддержке «Росатома» ведется строительство второй очереди АЭС. К национальной энергосети подключены энергоблоки №1 и №2, в процессе сооружения находятся еще четыре энергоблока. Когда все шесть энергоблоков АЭС «Куданкулам» будут введены в эксплуатацию, станция обеспечит 50% потребностей в электроэнергии штата Тамил Наду с населением 72 млн человек и треть потребностей соседних регионов, суммарная численность населения которых составляет около 100 млн человек.

Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся новых блоков АЭС «Куданкулам» в декабре 2023 г. Директор «Росатома» Алексей Лихачев в мае анонсировал переход этой АЭС летом на «инновационное» топливо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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