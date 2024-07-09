Saudi Aramco сделала ставку на долговечность двигателей внутреннего сгорания

«Полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания будет невероятно дорого для всего мира. Если вы посмотрите на доступность и многие другие факторы, я думаю, что они будут существовать еще очень и очень долго», – сказал исполнительный вице-президент Saudi Aramco Яссер Муфти.