Saudi Aramco сделала ставку на долговечность двигателей внутреннего сгорания
Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco делает ставку на то, что двигатель внутреннего сгорания будет существовать еще «очень и очень долго», несмотря на появление электромобилей. Об этом пишет Financial Times.
Нефтяная группа, которая в прошлом году получила $500 млрд дохода в основном от добычи и продажи нефти, в прошлом месяце приобрела 10%-ную долю в Horse Powertrain, компании, занимающейся созданием двигателей на топливе, за 740 млн евро.
Расчет Saudi Aramco и других акционеров Horse, китайского автопроизводителя Geely и его французского коллеги Renault, заключается в том, что, когда промышленность перестанет проектировать и разрабатывать собственные двигатели внутреннего сгорания, она начнет покупать их у третьих лиц.
«Полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания будет невероятно дорого для всего мира. Если вы посмотрите на доступность и многие другие факторы, я думаю, что они будут существовать еще очень и очень долго», – сказал исполнительный вице-президент Saudi Aramco Яссер Муфти.
На вопрос, считает ли он, что двигатели внутреннего сгорания будут существовать вечно, Муфти ответил утвердительно. Компания Saudi Aramco ранее заявляла, что считает, что даже в 2050 г. более половины всех автомобилей по-прежнему будут работать на том или ином виде топлива.
FT отмечает, что в 2021 г., после того как автопроизводители, включая Ford, General Motors и Mercedes-Benz, и правительства, включая Великобританию, обязались прекратить продажи новых бензиновых и дизельных двигателей в период с 2035 по 2040 г., казалось, что конец двигателя внутреннего сгорания очевиден. Но в условиях замедления роста продаж электромобилей и усиления торгового протекционизма будущее ДВС выглядит не столь мрачным.
В 2022 г. Saudi Aramco была признана самой дорогой компанией мира, ее рыночная капитализация составила $2,43 трлн. По этому показателю саудовцы обогнали американскую технологическую корпорацию Apple ($2,41 трлн).