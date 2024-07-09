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Saudi Aramco сделала ставку на долговечность двигателей внутреннего сгорания

Ведомости

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco делает ставку на то, что двигатель внутреннего сгорания будет существовать еще «очень и очень долго», несмотря на появление электромобилей. Об этом пишет Financial Times.

Нефтяная группа, которая в прошлом году получила $500 млрд дохода в основном от добычи и продажи нефти, в прошлом месяце приобрела 10%-ную долю в Horse Powertrain, компании, занимающейся созданием двигателей на топливе, за 740 млн евро.

Расчет Saudi Aramco и других акционеров Horse, китайского автопроизводителя Geely и его французского коллеги Renault, заключается в том, что, когда промышленность перестанет проектировать и разрабатывать собственные двигатели внутреннего сгорания, она начнет покупать их у третьих лиц.

«Полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания будет невероятно дорого для всего мира. Если вы посмотрите на доступность и многие другие факторы, я думаю, что они будут существовать еще очень и очень долго», – сказал исполнительный вице-президент Saudi Aramco Яссер Муфти.

На вопрос, считает ли он, что двигатели внутреннего сгорания будут существовать вечно, Муфти ответил утвердительно. Компания Saudi Aramco ранее заявляла, что считает, что даже в 2050 г. более половины всех автомобилей по-прежнему будут работать на том или ином виде топлива.

FT отмечает, что в 2021 г., после того как автопроизводители, включая Ford, General Motors и Mercedes-Benz, и правительства, включая Великобританию, обязались прекратить продажи новых бензиновых и дизельных двигателей в период с 2035 по 2040 г., казалось, что конец двигателя внутреннего сгорания очевиден. Но в условиях замедления роста продаж электромобилей и усиления торгового протекционизма будущее ДВС выглядит не столь мрачным.

В 2022 г. Saudi Aramco была признана самой дорогой компанией мира, ее рыночная капитализация составила $2,43 трлн. По этому показателю саудовцы обогнали американскую технологическую корпорацию Apple ($2,41 трлн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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