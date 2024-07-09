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Госдума приняла закон о ГЧП в космосе

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в федеральный закон о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности. Документ был внесен главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Муратом Хапсироковым совместно с Минэкономразвития 19 марта 2024 г.

Законопроект предлагает закрепить возможность финансирования космической деятельности в соглашениях о ГЧП и концессиях. Он предусматривает возможность передачи космических аппаратов и объектов космической инфраструктуры, относящихся к спутниковым навигационным системам и созданных в рамках концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, частному инвестору. В космической сфере механизмы ГЧП будут применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в интернет и дистанционному зондированию Земли для изучения потоков парниковых газов. 

В окончательной редакции законопроекта предусмотрена передача во владение и в пользование концессионера космической техники или ее компонентов, созданных в рамках концессионного соглашения. Также на такую технику или ее компоненты, согласно поправкам к законопроекту, может возникать право собственности частного партнера. Исключением будут космическая техника, ее компоненты, объекты наземной космической инфраструктуры, относящиеся к спутниковым навигационным системам и уже являющиеся государственной или муниципальной собственностью, которую эксплуатирует Минобороны или госкорпорация «Роскосмос».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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