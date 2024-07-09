Госдума приняла закон о ГЧП в космосе

В окончательной редакции законопроекта предусмотрена передача во владение и в пользование концессионера космической техники или ее компонентов, созданных в рамках концессионного соглашения. Также на такую технику или ее компоненты, согласно поправкам к законопроекту, может возникать право собственности частного партнера. Исключением будут космическая техника, ее компоненты, объекты наземной космической инфраструктуры, относящиеся к спутниковым навигационным системам и уже являющиеся государственной или муниципальной собственностью, которую эксплуатирует Минобороны или госкорпорация «Роскосмос».