Госдума приняла закон о ГЧП в космосе
Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в федеральный закон о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности. Документ был внесен главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Муратом Хапсироковым совместно с Минэкономразвития 19 марта 2024 г.
Законопроект предлагает закрепить возможность финансирования космической деятельности в соглашениях о ГЧП и концессиях. Он предусматривает возможность передачи космических аппаратов и объектов космической инфраструктуры, относящихся к спутниковым навигационным системам и созданных в рамках концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, частному инвестору. В космической сфере механизмы ГЧП будут применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в интернет и дистанционному зондированию Земли для изучения потоков парниковых газов.
В окончательной редакции законопроекта предусмотрена передача во владение и в пользование концессионера космической техники или ее компонентов, созданных в рамках концессионного соглашения. Также на такую технику или ее компоненты, согласно поправкам к законопроекту, может возникать право собственности частного партнера. Исключением будут космическая техника, ее компоненты, объекты наземной космической инфраструктуры, относящиеся к спутниковым навигационным системам и уже являющиеся государственной или муниципальной собственностью, которую эксплуатирует Минобороны или госкорпорация «Роскосмос».