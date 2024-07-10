В Кремле не ждут подорожания отдыха в РФ после введения туристического налога
Введение туристического налога в России существенно не скажется на стоимости отдыха в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили о том, как принятый Госдумой закон об изменении налоговой системы, включая введение туристического налога, может сказаться на привлекательности отдыха в России.
«Существенно ни к какому подорожанию это не приведет. Когда рассматривался [документ] экспертами или нашими депутатами в соответствующих комитетах, когда этот законопроект проходил [через Госдуму], весьма аргументированно все доводы были представлены. Это первое. Во-вторых, по мере того как развивается сектор туризма, – а это один из наиболее динамично развивающихся секторов нашей экономики, соответственно, – благодаря этому налогу в том числе будет повышаться качество туристических объектов», – прокомментировал Песков.
10 июля депутаты Госдумы приняли поправки в Налоговый кодекс России, вводящие пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ и повышение налога на прибыль до 25%. В частности, вводится туристический налог. Муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и регулировать размеры ставок. Ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 г. и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 г. (далее – не выше 5%). Уплачиваться в бюджет налог будет по месту нахождения гостиниц.