В Кремле не ждут подорожания отдыха в РФ после введения туристического налога

«Существенно ни к какому подорожанию это не приведет. Когда рассматривался [документ] экспертами или нашими депутатами в соответствующих комитетах, когда этот законопроект проходил [через Госдуму], весьма аргументированно все доводы были представлены. Это первое. Во-вторых, по мере того как развивается сектор туризма, – а это один из наиболее динамично развивающихся секторов нашей экономики, соответственно, – благодаря этому налогу в том числе будет повышаться качество туристических объектов», – прокомментировал Песков.