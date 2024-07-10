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В Кремле не ждут подорожания отдыха в РФ после введения туристического налога

Ведомости

Введение туристического налога в России существенно не скажется на стоимости отдыха в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили о том, как принятый Госдумой закон об изменении налоговой системы, включая введение туристического налога, может сказаться на привлекательности отдыха в России.

«Существенно ни к какому подорожанию это не приведет. Когда рассматривался [документ] экспертами или нашими депутатами в соответствующих комитетах, когда этот законопроект проходил [через Госдуму], весьма аргументированно все доводы были представлены. Это первое. Во-вторых, по мере того как развивается сектор туризма, – а это один из наиболее динамично развивающихся секторов нашей экономики, соответственно, – благодаря этому налогу в том числе будет повышаться качество туристических объектов», – прокомментировал Песков.

10 июля депутаты Госдумы приняли поправки в Налоговый кодекс России, вводящие пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ и повышение налога на прибыль до 25%. В частности, вводится туристический налог. Муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и регулировать размеры ставок. Ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 г. и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 г. (далее – не выше 5%). Уплачиваться в бюджет налог будет по месту нахождения гостиниц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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