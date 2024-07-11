Михельсон стал крупнейшим налогоплательщиком России в 2023 году

В 2023 г. и I квартале 2024 г. объем дивидендов, полученных 12 богатейшими бизнесменами России, составил $11,3 млрд (около 996,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 9 июля). Самые крупные выплаты получил Алекперов – 186 млрд руб. На втором месте – председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (148 млрд руб.), на третьем – глава и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (121 млрд руб.). Михельсон с дивидендами в размере 107 млрд руб. входит в четверку.