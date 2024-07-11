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Михельсон стал крупнейшим налогоплательщиком России в 2023 году

Ведомости

Председатель правления «Новатэка» и основной акционер химического производителя «Сибур» Леонид Михельсон стал крупнейшим налогоплательщиком России. В 2023 г. его НДФЛ составил не менее 10,979 млрд руб. Рейтинг крупнейших налогоплательщиков РФ представил Forbes. 

В топ вошли 22 бизнесмена с НДФЛ более 1 млрд руб. в 2023 г. По оценке журнала, личный доход Михельсона составил 73,191 млрд руб. Основными источниками стали дивиденды от ООО «Левит» и ООО «Траст», также бизнесмен напрямую является акционером «Новатэка».

Второе место в рейтинге занял владелец компании «Стройпроектсервис» Илья Димов с НДФЛ 3,7 млрд руб., третье – бенефициар компании «Торговый дом «Риф» Петр Ходыкин (3 млрд руб.). В пятерку также вошли Татьяна Литвиненко (2,917 млрд руб.) – жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, получившая от мужа в мае 2022 г. 20,6% акций «Фосагро», и ключевой акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (2,87 млрд руб.).

В 2023 г. и I квартале 2024 г. объем дивидендов, полученных 12 богатейшими бизнесменами России, составил $11,3 млрд (около 996,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 9 июля). Самые крупные выплаты получил Алекперов – 186 млрд руб. На втором месте – председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (148 млрд руб.), на третьем – глава и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (121 млрд руб.). Михельсон с дивидендами в размере 107 млрд руб. входит в четверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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