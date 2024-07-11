Михельсон стал крупнейшим налогоплательщиком России в 2023 году
Председатель правления «Новатэка» и основной акционер химического производителя «Сибур» Леонид Михельсон стал крупнейшим налогоплательщиком России. В 2023 г. его НДФЛ составил не менее 10,979 млрд руб. Рейтинг крупнейших налогоплательщиков РФ представил Forbes.
В топ вошли 22 бизнесмена с НДФЛ более 1 млрд руб. в 2023 г. По оценке журнала, личный доход Михельсона составил 73,191 млрд руб. Основными источниками стали дивиденды от ООО «Левит» и ООО «Траст», также бизнесмен напрямую является акционером «Новатэка».
Второе место в рейтинге занял владелец компании «Стройпроектсервис» Илья Димов с НДФЛ 3,7 млрд руб., третье – бенефициар компании «Торговый дом «Риф» Петр Ходыкин (3 млрд руб.). В пятерку также вошли Татьяна Литвиненко (2,917 млрд руб.) – жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, получившая от мужа в мае 2022 г. 20,6% акций «Фосагро», и ключевой акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (2,87 млрд руб.).
В 2023 г. и I квартале 2024 г. объем дивидендов, полученных 12 богатейшими бизнесменами России, составил $11,3 млрд (около 996,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 9 июля). Самые крупные выплаты получил Алекперов – 186 млрд руб. На втором месте – председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (148 млрд руб.), на третьем – глава и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (121 млрд руб.). Михельсон с дивидендами в размере 107 млрд руб. входит в четверку.