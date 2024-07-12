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«Черноголовка» запустит новый бренд детского питания Gipopo вместо Heinz

Ведомости

ГК «Черноголовка» намерена запустить новый бренд детского питания Gipopo, выпуск продукции под брендом Heinz прекратится в сентябре, заявила гендиректор компании Наталия Сахнина.

Первая партия детского питания Gipopo поступит в торговую сеть уже в августе. Отмечается, что работа над брендом началась больше года назад. Предполагается выпуск каш, пюре, снеков, готовых блюд для детей, напитков.

Питание под новым брендом будет преимущественно производится на базе двух комбинатов детского питания – в Иваново и Георгиевске Ставропольского края – которые прежде выпускали продукцию Heinz. Снековая линейка продукции будет производиться на кондитерской фабрике в Барнауле и заводе в Пскове, специализирующемся на производстве готовых завтраков «Любятово».  

«Черноголовка» приобрела у компании «Хайнц» бизнес детского питания в России в марте 2024 г. Согласно условиям сделки, «Черноголовка» имела право продолжать выпуск продукции Heinz в течение полугода после заключения соглашения (до сентября).

В июле 2023 г. компания группы «Черноголовка» – «Аквалайф ресурс» – купила 100%-ную долю российского бизнеса производителя чипсов Pringles – компании «Келлогг рус». Сообщалось о намерении переименовать ООО «Келлогг рус» в ООО «Любятово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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