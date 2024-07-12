«Черноголовка» запустит новый бренд детского питания Gipopo вместо Heinz

Питание под новым брендом будет преимущественно производится на базе двух комбинатов детского питания – в Иваново и Георгиевске Ставропольского края – которые прежде выпускали продукцию Heinz. Снековая линейка продукции будет производиться на кондитерской фабрике в Барнауле и заводе в Пскове, специализирующемся на производстве готовых завтраков «Любятово».