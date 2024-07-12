«Черноголовка» запустит новый бренд детского питания Gipopo вместо Heinz
ГК «Черноголовка» намерена запустить новый бренд детского питания Gipopo, выпуск продукции под брендом Heinz прекратится в сентябре, заявила гендиректор компании Наталия Сахнина.
Первая партия детского питания Gipopo поступит в торговую сеть уже в августе. Отмечается, что работа над брендом началась больше года назад. Предполагается выпуск каш, пюре, снеков, готовых блюд для детей, напитков.
Питание под новым брендом будет преимущественно производится на базе двух комбинатов детского питания – в Иваново и Георгиевске Ставропольского края – которые прежде выпускали продукцию Heinz. Снековая линейка продукции будет производиться на кондитерской фабрике в Барнауле и заводе в Пскове, специализирующемся на производстве готовых завтраков «Любятово».
«Черноголовка» приобрела у компании «Хайнц» бизнес детского питания в России в марте 2024 г. Согласно условиям сделки, «Черноголовка» имела право продолжать выпуск продукции Heinz в течение полугода после заключения соглашения (до сентября).
В июле 2023 г. компания группы «Черноголовка» – «Аквалайф ресурс» – купила 100%-ную долю российского бизнеса производителя чипсов Pringles – компании «Келлогг рус». Сообщалось о намерении переименовать ООО «Келлогг рус» в ООО «Любятово».