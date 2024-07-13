Национализированный завод рома и виски предупредил о приостановке производства
5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по делу о необоснованном обогащении. Он постановил изъять в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций, входивших в ГК «Ариант». В конце мая «РСХБ-финанс» взяло под управление «Центр пищевой индустрии – Ариант», а также один из крупнейших производителей вина в Краснодарском крае «Кубань-Вино».
Линии ЦПИ выпускают игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche и др. По данным РБК, завод заявил о приостановке производства в связи с отсутствием необходимого объема финансирования производственной деятельности из-за длительного периода обеспечительных мер. Компания, как уточняется, не могла получить новые кредитные средства. ЦПИ рассчитывает, что простой будет временным, а предприятие сможет сосредоточиться на сохранении производственных мощностей и трудового коллектива в целях возобновления поставок в будущем. ЦПИ надеется возобновить работу в полном объеме в октябре 2024 г., отмечает издание.
18-й арбитражный апелляционный суд в конце мая оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев ЧЭМК и взыскания в пользу РФ 100% долей принадлежащих им организаций.