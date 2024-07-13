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Национализированный завод рома и виски предупредил о приостановке производства

Ведомости

Входящий в структуру ГК «Ариант» «Центр пищевой индустрии – Ариант» (ЦПИ) после ареста активов предупредил об остановке выпуска продукции из-за отсутствия финансирования на фоне введения судом обеспечительных мер. Об этом со ссылкой на письмо, которое поступило сети «Красное & Белое», пишет РБК.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по делу о необоснованном обогащении. Он постановил изъять в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций, входивших в ГК «Ариант». В конце мая «РСХБ-финанс» взяло под управление «Центр пищевой индустрии – Ариант», а также один из крупнейших производителей вина в Краснодарском крае «Кубань-Вино».

Линии ЦПИ выпускают игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche и др. По данным РБК, завод заявил о приостановке производства в связи с отсутствием необходимого объема финансирования производственной деятельности из-за длительного периода обеспечительных мер. Компания, как уточняется, не могла получить новые кредитные средства. ЦПИ рассчитывает, что простой будет временным, а предприятие сможет сосредоточиться на сохранении производственных мощностей и трудового коллектива в целях возобновления поставок в будущем. ЦПИ надеется возобновить работу в полном объеме в октябре 2024 г., отмечает издание.

18-й арбитражный апелляционный суд в конце мая оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев ЧЭМК и взыскания в пользу РФ 100% долей принадлежащих им организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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