Национализированный завод рома и виски предупредил о приостановке производства

Линии ЦПИ выпускают игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche и др. По данным РБК, завод заявил о приостановке производства в связи с отсутствием необходимого объема финансирования производственной деятельности из-за длительного периода обеспечительных мер. Компания, как уточняется, не могла получить новые кредитные средства. ЦПИ рассчитывает, что простой будет временным, а предприятие сможет сосредоточиться на сохранении производственных мощностей и трудового коллектива в целях возобновления поставок в будущем. ЦПИ надеется возобновить работу в полном объеме в октябре 2024 г., отмечает издание.