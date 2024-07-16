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«Лаборатория Касперского» начнет сворачивать деятельность в США с 20 июля

Ведомости

«Лаборатория Касперского» начнет постепенно сворачивать деятельность в США с 20 июля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на российского производителя антивирусного программного обеспечения.

Компания Касперского, которая ликвидирует все американские подразделения, ранее в тот же день не позволила покупателям приобрести какие-либо продукты на своем сайте, сославшись на то, что «покупка недоступна для американских клиентов».

В прошлом месяце министр торговли США Джина Раймондо объявила о планах запретить продажу в стране антивирусного программного обеспечения, произведенного Касперским, ссылаясь на риски безопасности, создаваемые влиянием России на компанию.

20 июня администрация президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон запретит американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля, а уже с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам.

Помимо того, 21 июля минфин США ввел санкции в отношении топ-менеджмента российской компании. В частности, под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева, директор по исследованиям и разработке Антон Иванов, директор департамента потребительского бизнеса Михаил Гербер и управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.

По информации издания Wired, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности, поскольку антивирусное программное обеспечение может быть использовано Россией якобы для шпионажа за компаниями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экспортные ограничения США в отношении «Лаборатории Касперского» являются примером нечестной конкуренции. Песков заметил, что компания весьма конкурентна в соответствующем сегменте рынка на международном уровне и превосходит конкурентов по многим параметрам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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