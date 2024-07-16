«Лаборатория Касперского» начнет сворачивать деятельность в США с 20 июля
«Лаборатория Касперского» начнет постепенно сворачивать деятельность в США с 20 июля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на российского производителя антивирусного программного обеспечения.
Компания Касперского, которая ликвидирует все американские подразделения, ранее в тот же день не позволила покупателям приобрести какие-либо продукты на своем сайте, сославшись на то, что «покупка недоступна для американских клиентов».
В прошлом месяце министр торговли США Джина Раймондо объявила о планах запретить продажу в стране антивирусного программного обеспечения, произведенного Касперским, ссылаясь на риски безопасности, создаваемые влиянием России на компанию.
20 июня администрация президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон запретит американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля, а уже с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам.
Помимо того, 21 июля минфин США ввел санкции в отношении топ-менеджмента российской компании. В частности, под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева, директор по исследованиям и разработке Антон Иванов, директор департамента потребительского бизнеса Михаил Гербер и управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
По информации издания Wired, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности, поскольку антивирусное программное обеспечение может быть использовано Россией якобы для шпионажа за компаниями.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экспортные ограничения США в отношении «Лаборатории Касперского» являются примером нечестной конкуренции. Песков заметил, что компания весьма конкурентна в соответствующем сегменте рынка на международном уровне и превосходит конкурентов по многим параметрам.