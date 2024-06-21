Сколько потеряет «Лаборатория Касперского» от новых санкций США

Сколько потеряет «Лаборатория Касперского» от новых санкций СШАПо оценке экспертов, от запрета продаж в Штатах компания рискует лишиться $100 млн в год
Министерство торговли США введет полный запрет на приобретение любых решений «Лаборатории Касперского» американскими гражданами и юрлицами с 20 июля 2024 г. С 29 сентября американцы не смогут использовать и ранее приобретенные решения. Окончательное решение минторга опубликовано федеральным регистром США.
Помимо того, 21 июля минфин США ввел санкции в отношении топ-менеджмента российской компании. В частности, под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева, директор по исследованиям и разработке Антон Иванов, директор департамента потребительского бизнеса Михаил Гербер и управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
Причина такого решения в том, что продукты «Лаборатории» якобы угрожают национальной безопасности, так как антивирусное ПО якобы может быть использовано Россией для шпионажа за компаниями, говорится в решении минторга. В официальном приказе, запрещающем покупку решений компании, упоминается «сотрудничество с российскими военными и разведывательными органами для поддержки целей российского правительства в области киберразведки».
«Мы полностью убеждены, что <…> российское правительство либо сейчас использует “Касперского”, либо, конечно, будет готово использовать “Касперского”», – цитирует издание Wired слова министра торговли США Джины Раймондо. Полномочия этого ведомства еще со времен президентства Дональда Трампа (2017-21 гг.) «позволяют действовать активно, даже в отсутствие конкретных примеров» сговора, добавила она.
В заявлении «Лаборатории Касперского» по новым ограничением отмечается, что министерство торговли приняло решение, «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов», несмотря на «предложение “Лаборатории” провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной».
Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности, подчеркнули в компании. В других странах бизнес компании остается стабильным.
«Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности», — отметили в компании.
Как Штаты запрещали «Касперского»
Новые санкции связаны с ограничениями, которые правительство США начало вводить еще в 2017 г. 11 июля 2017 г. агентство Bloomberg со ссылкой на переписку Евгения Касперского (основатель «Лаборатории Касперского») заявило, что компания сотрудничала с ФСБ и внедрила в свое ПО возможность возможность отслеживать местоположение хакеров, после чего на их захват выезжали сотрудники спецслужб. На следующий день Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков ПО, чья продукция одобрена для использования госструктурами в США. Но это не означало полного запрета на использование программ российской компании: чиновники могли использовать ПО, если оно не приобреталось в рамках закупок GSA (агентство, обеспечивающее функционирование работы госструктур).
Затем в сентябре 2017 г. министерство внутренней безопасности США запретило использовать ПО «Лаборатории Касперского» в госучреждениях. Ведомство заявило, что продукция компании представляет угрозу безопасности страны и может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам США. В том же году Трамп обязал удалить софт «Лаборатории Касперского» из всех сетей гражданских и военных ведомств.
Компания в свою очередь неоднократно отрицала свои связи с каким-либо правительством. В октябре 2017 г. «Лаборатория Касперского» заявила, что представит исходный код своего ПО и будущие обновления на проверку независимым сторонам.
«Если бы российское правительство обратилось ко мне и попросило бы меня или моих сотрудников о чем-то плохом, то я бы увел свою компанию из России», – заявлял Касперский в ноябре 2017 г. В марте 2022 г. США включили «Лабораторию Касперского» в список коммуникационного оборудования и услуг, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности страны. Тогда компания заявляла, что «разочарована» решением Федеральной комиссии по связи (FCC) США.
Как ограничения повлияют на бизнес «Лаборатории»
Выступая на одной из сессий Петербургского экономического форума в 2023 г. Касперский отметил, что в 2022 г. выручка «Лаборатории Касперского» в Европе и Северной Америке снизилась на 30-40%, писали «Ведомости». Но за счет роста доходов в России и остальных странах мира это падение оказалось нивелировано, и по итогам года компания не оказалась с нулевой выручкой. Касперский тогда отмечал, что «в нынешних реалиях позитивный признак».
Такое уже случалось с его компанией, сказал тогда бизнесмен, — в 2018-2019 гг., когда «Лабораторию» «грязью поливали со всех сторон». Тогда некоторые клиенты ушли, но спустя год-полтора вернулись, резюмировал он. Продукты же, которые развивает «Лаборатория Касперского» на зарубежных рынках, Касперский сравнил с автомобилями BMW. «Знаете, говорят: BMW, “Жигули”... Вот в данном случае мы делаем BMW, а их заставляют (зарубежных клиентов. – “Ведомости”) пересаживаться на “Жигули”. Они плачут и не хотят этого делать, так что я с нетерпением жду небольшого, а, может, и большого отскока, чтобы наши старые клиенты вернулись к нам обратно», – отмечал Касперский в своем выступлении.
В США в 2020 г. доля продаж «Лаборатории» в Северной Америке составляла 15%, а в России — 22%, говорит заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Для сравнения, в 2016 году доля Штатов составляла 24,3%, добавил руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров.
Кому принадлежит «Лаборатория Касперского»
«Лаборатория Касперского» – российский разработчик систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак. По данным СПАРК, с 1 ноября 2023 г. 100% основного юрлица компании АО «Лаборатория Касперского» принадлежит ООО «Группа Компаний Касперского», которая в свою очередь на 99,99% принадлежит британской Kaspersky Labs Limited.
Летом 2022 г. Chews писал о том, что один из сооснователей компании, Алексей Де-Мондерик, продал все имеющиеся у него ценные бумаги компании и вышел из ее руководства.Какой именно долей в Kaspersky Labs Limited он владел до своего ухода, неизвестно. Но в мае 2012 г., когда Евгений Касперский и его бывшая супруга Наталья разделили бизнесы, у Де-Мондерика было 1,4% акций.
По данным CNews, после выхода Де-Мондерика из числа акционеров, у Касперского остался головной пакет компании в 91,8%, у Вадима Богданова – 8,1%. 0,1% компании находятся у Татьяны Шифон, в прошлом занимавшей пост заместителя административного директора «Лаборатории Касперского».
По разным оценкам, доля компании на американском рынке сейчас могла составлять от 5 до 7% в зависимости от реализуемых продуктов, уточняет он. В 2016-2017 г.г. доля «Лаборатории Касперского» на рынке защиты конечных пользовательских устройств США снизилась с 4,3 до 3,8%, напомнил Бедеров.
Доля американского региона в выручке постоянно снижалась из-за санкций, так что новые ограничения вряд ли сильно скажутся на бизнесе компании, полагает Пермяков. Однако по оценке Бедерова, запрет на работу в США обернется для компании потерей примерно $100 млн в год.
В 2023 г. консолидированная выручка «Лаборатории Касперского» составила 47,7 млрд руб. (РСБУ). Это на 31% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль производителя антивирусов составила 10,6 млрд руб. против 71 млн руб. прибыли, зафиксированной в 2022 г.
Новые рынки дружественных стран
Теперь, возможно, «Лаборатория Касперского» будет обращать больше внимания на страны БРИКС, регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка. – «Ведомости») и другие регионы, отметил Пермяков. Также компания может продолжать активно развивать бизнес в Южной Америке, добавил генеральный директор Datananny, эксперт рынка НТИ SafeNet Иван Линдберг.
Например, «Лаборатория Касперского» стала официальным поставщиком по кибербезопасности Спортивных игр стран БРИКС, отметил Бедеров. На форуме Africa Cyber Defense Forum (ACDF) «Лаборатория Касперского» объявила об открытии своего первого Центра прозрачности в Африке, добавил он. На сайте компании говорится, что в 2023 г. «Лаборатория» запустила дистрибуторскую сеть в Малайзии и Индонезии для работы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. «Все это говорит о ее постепенной переориентации на иные рынки сбыта», — резюмировал Бедеров.