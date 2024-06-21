Сколько потеряет «Лаборатория Касперского» от новых санкций США

Кому принадлежит «Лаборатория Касперского»

«Лаборатория Касперского» – российский разработчик систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак. По данным СПАРК, с 1 ноября 2023 г. 100% основного юрлица компании АО «Лаборатория Касперского» принадлежит ООО «Группа Компаний Касперского», которая в свою очередь на 99,99% принадлежит британской Kaspersky Labs Limited.



Летом 2022 г. Chews писал о том, что один из сооснователей компании, Алексей Де-Мондерик, продал все имеющиеся у него ценные бумаги компании и вышел из ее руководства.Какой именно долей в Kaspersky Labs Limited он владел до своего ухода, неизвестно. Но в мае 2012 г., когда Евгений Касперский и его бывшая супруга Наталья разделили бизнесы, у Де-Мондерика было 1,4% акций.



По данным CNews, после выхода Де-Мондерика из числа акционеров, у Касперского остался головной пакет компании в 91,8%, у Вадима Богданова – 8,1%. 0,1% компании находятся у Татьяны Шифон, в прошлом занимавшей пост заместителя административного директора «Лаборатории Касперского».