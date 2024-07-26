Бакальчук сообщила о назначениях в объединенной компании «РВБ»
В объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы ГК Russ – «РВБ» – произошли кадровые назначения в направлении HR, PR и коммуникаций с медиаиндустрией, а также по спецпроектам. Об этом сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
PR-директором назначена Анна Брычева, ей предстоит сформировать и внедрить стратегию позиционирования компании, в том числе на международном уровне. До этого она возглавляла пиар-блоки в структурах правительства Москвы, вела коммуникации Роспотребнадзора, в том числе в пандемию, а также GR-блок в АНО «Диалог».
Руководителем департамента коммуникаций с медиаиндустрией стала Ирина Цеплинская, занимавшая ранее должность директора департамента корпоративных коммуникаций группы компаний Russ. Она продолжит работать над укреплением публичного образа объединенной компании «как одного из ключевых игроков российского рынка рекламы».
Директором по спецпроектам стала Анна Старкова, она также будет руководить аппаратом Бакальчук, развивать ее личный бренд и заниматься организацией мероприятий.
HR-направление объединенной компании возглавила Кристина Спирева. Она начала свою карьеру в call-центре Wildberries в 19-летнем возрасте и доросла до исполнительного директора маркетплейса, рассказывала ранее Бакальчук.
Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня 2024 г. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).
20 июля Бакальчук уже сообщала о кадровых назначениях в СП. В частности, она раскрыла имена главы объединенной юридической службы, коммерческого и управляющего директоров.