Бакальчук сообщила о назначениях в объединенной компании «РВБ»

PR-директором назначена Анна Брычева, ей предстоит сформировать и внедрить стратегию позиционирования компании, в том числе на международном уровне. До этого она возглавляла пиар-блоки в структурах правительства Москвы, вела коммуникации Роспотребнадзора, в том числе в пандемию, а также GR-блок в АНО «Диалог».