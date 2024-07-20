Бакальчук рассказала о назначениях в объединенной компании Wildberries и Russ

В июле ООО «РВБ» – совместное предприятие Wildberries и ГК Russ – стало единственным владельцем 26 юрлиц, которые ранее принадлежали ООО «Вайлдберриз». 65% ООО «РВБ» принадлежат «Вайлдберриз», а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). Первым проектом в рамках объединения ГК Russ и Wildberries станет сервис, который позволит продавцам размещать и оплачивать наружную рекламу в личном кабинете на маркетплейсе, писали в июле «Ведомости». Запуск проекта планируется на осень 2024 г.