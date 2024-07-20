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Бакальчук рассказала о назначениях в объединенной компании Wildberries и Russ

Ведомости

В объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы ГК Russ происходят новые назначения, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Бакальчук отметила, что решила сама рассказать о назначениях в Wildberries из-за «непроверенных слухов про новый виток развития компании». Главой объединенной юридической службы станет, по ее словам, «один из лучших юристов в России» Андрей Донцов. 

Коммерческий директор Russ Борис Пешняк «объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров». Пешняк займет должность управляющего директора департамента медиа объединенной компании Wildberries и Russ, уточнили «Ведомостям» в компаниях. С ним будут работать директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев, добавила Бакальчук.

В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний станет Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости», позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.

В июле ООО «РВБ» – совместное предприятие Wildberries и ГК Russ – стало единственным владельцем 26 юрлиц, которые ранее принадлежали ООО «Вайлдберриз». 65% ООО «РВБ» принадлежат «Вайлдберриз», а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). Первым проектом в рамках объединения ГК Russ и Wildberries станет сервис, который позволит продавцам размещать и оплачивать наружную рекламу в личном кабинете на маркетплейсе, писали в июле «Ведомости». Запуск проекта планируется на осень 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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