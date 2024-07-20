Бакальчук рассказала о назначениях в объединенной компании Wildberries и Russ
В объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы ГК Russ происходят новые назначения, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
Бакальчук отметила, что решила сама рассказать о назначениях в Wildberries из-за «непроверенных слухов про новый виток развития компании». Главой объединенной юридической службы станет, по ее словам, «один из лучших юристов в России» Андрей Донцов.
Коммерческий директор Russ Борис Пешняк «объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров». Пешняк займет должность управляющего директора департамента медиа объединенной компании Wildberries и Russ, уточнили «Ведомостям» в компаниях. С ним будут работать директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев, добавила Бакальчук.
В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы компаний станет Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости», позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию.
В июле ООО «РВБ» – совместное предприятие Wildberries и ГК Russ – стало единственным владельцем 26 юрлиц, которые ранее принадлежали ООО «Вайлдберриз». 65% ООО «РВБ» принадлежат «Вайлдберриз», а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). Первым проектом в рамках объединения ГК Russ и Wildberries станет сервис, который позволит продавцам размещать и оплачивать наружную рекламу в личном кабинете на маркетплейсе, писали в июле «Ведомости». Запуск проекта планируется на осень 2024 г.