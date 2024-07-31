«Аэрофлот» запросил слоты для выполнения полетов в Денпасар
Авиакомпания «Аэрофлот» запросила слоты для выполнения рейсов в Денпасар на острове Бали, начиная с сентября 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
31 июля в Кремле проводится встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Индонезии, министра обороны республики Прабово Субианто. Российско-индонезийские переговоры начались с беседы в узком составе.
Избранный президент Индонезии находится в Москве с визитом 31 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что помимо переговоров сторон в узком составе запланирована встреча в формате рабочего завтрака.
В этот день также состоялись переговоры Субианто и министр обороны России Андрея Белоусова. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны. Белоусов заявил, что Индонезия рассматривается как один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.