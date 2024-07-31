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«Аэрофлот» запросил слоты для выполнения полетов в Денпасар

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» запросила слоты для выполнения рейсов в Денпасар на острове Бали, начиная с сентября 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Этому предшествовала слаженная работа и совместные усилия "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета в течение последнего года», – уточнили в компании (цитата по «Интерфаксу»).

31 июля в Кремле проводится встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Индонезии, министра обороны республики Прабово Субианто. Российско-индонезийские переговоры начались с беседы в узком составе. 

Избранный президент Индонезии находится в Москве с визитом 31 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что помимо переговоров сторон в узком составе запланирована встреча в формате рабочего завтрака.

В этот день также состоялись переговоры Субианто и министр обороны России Андрея Белоусова. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны. Белоусов заявил, что Индонезия рассматривается как один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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