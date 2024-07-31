«Аэрофлот» запросил слоты для выполнения полетов в Денпасар

В этот день также состоялись переговоры Субианто и министр обороны России Андрея Белоусова. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны. Белоусов заявил, что Индонезия рассматривается как один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.