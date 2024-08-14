Грузооборот морских портов России снизился на 3,1% за 7 месяцев
Грузооборот морских портов России уменьшился до 521,8 млн т с января по июль 2024 г., что на 3,1% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.
Вместе с тем объем перевалки сухогрузов снизился на 2,9% и составил 257,8 млн т, в том числе 112,6 млн т угля (на 11,4% меньше, чем в январе – июле 2023 г.), 42,6 млн т зерна (+6,5%), 32,1 млн т грузов в контейнерах (+10,8%), 25 млн т минеральных удобрений (+ 26,5%), 11 млн т черных металлов (-15,7%), 6,1 млн т руды (+5,3%), 4,7 млн т грузов на паромах (-0,9%).
Объем перевалки наливных грузов составил 264 млн т, что на 3,4% меньше год к году. Речь, в том числе, о 160 млн т сырой нефти (-0,9%), 77,5 млн т нефтепродуктов (-9,8%), 20,6 млн т сжиженного газа (+2,6%), 3,7 млн т пищевых грузов (+7,4%).
Что касается экспортных грузов, здесь было перегружено 411,6 млн т (-3,1%), импортных грузов – 24,2 млн т (+6,1%), транзитных – 40,1 млн т (+3,3%), каботажных – 46,0 млн т (-12%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 4,7% в годовом исчислении, составив 55 млн т, а морских портов Балтийского бассейна, напротив, вырос на 1,3% до 162 млн т. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,4% до 162,8 млн, а Каспийского бассейна вырос на 15,8% до 5 млн т.
Что касается морских портов Дальневосточного бассейна, то здесь грузооборот составил 137 млн т, что на 2,7% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В мае сообщалось, что грузооборот морских портов России в январе – апреле 2024 г. снизился на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. и составил 288,4 млн т. 16 января стало известно, что грузооборот российских морских портов в 2023 г. вырос на 5% и составил 883,8 млн т. Показатель стал рекордным с 2018 г.