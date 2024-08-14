Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Грузооборот морских портов России снизился на 3,1% за 7 месяцев

Ведомости

Грузооборот морских портов России уменьшился до 521,8 млн т с января по июль 2024 г., что на 3,1% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

Вместе с тем объем перевалки сухогрузов снизился на 2,9% и составил 257,8 млн т, в том числе 112,6 млн т угля (на 11,4% меньше, чем в январе – июле 2023 г.), 42,6 млн т зерна (+6,5%), 32,1 млн т грузов в контейнерах (+10,8%), 25 млн т минеральных удобрений (+ 26,5%), 11 млн т черных металлов (-15,7%), 6,1 млн т руды (+5,3%), 4,7 млн т грузов на паромах (-0,9%).

Объем перевалки наливных грузов составил 264 млн т, что на 3,4% меньше год к году. Речь, в том числе, о 160 млн т сырой нефти (-0,9%), 77,5 млн т нефтепродуктов (-9,8%), 20,6 млн т сжиженного газа (+2,6%), 3,7 млн т пищевых грузов (+7,4%).

Что касается экспортных грузов, здесь было перегружено 411,6 млн т (-3,1%), импортных грузов – 24,2 млн т (+6,1%), транзитных – 40,1 млн т (+3,3%), каботажных – 46,0 млн т (-12%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 4,7% в годовом исчислении, составив 55 млн т, а морских портов Балтийского бассейна, напротив, вырос на 1,3% до 162 млн т. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,4% до 162,8 млн, а Каспийского бассейна вырос на 15,8% до 5 млн т.

Что касается морских портов Дальневосточного бассейна, то здесь грузооборот составил 137 млн т, что на 2,7% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В мае сообщалось, что грузооборот морских портов России в январе – апреле 2024 г. снизился на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. и составил 288,4 млн т. 16 января стало известно, что грузооборот российских морских портов в 2023 г. вырос на 5% и составил 883,8 млн т. Показатель стал рекордным с 2018 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных