Грузооборот морских портов России снизился на 3,1% за 7 месяцев

Вместе с тем объем перевалки сухогрузов снизился на 2,9% и составил 257,8 млн т, в том числе 112,6 млн т угля (на 11,4% меньше, чем в январе – июле 2023 г.), 42,6 млн т зерна (+6,5%), 32,1 млн т грузов в контейнерах (+10,8%), 25 млн т минеральных удобрений (+ 26,5%), 11 млн т черных металлов (-15,7%), 6,1 млн т руды (+5,3%), 4,7 млн т грузов на паромах (-0,9%).