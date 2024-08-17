Mastercard сократит 3% сотрудников по всему миру
Американский платежный оператор Mastercard сократит около 3% своих сотрудников по всему миру в рамках реорганизации, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
Сокращения коснутся 1000 человек, они будут уволены, как ожидается, до конца III квартала. В компании отметили, что планируют «перенаправить ресурсы в области роста». Речь идет, в том числе, о выходе на новые рынки и усилении подразделения, занимающегося кибербезопасностью и борьбой с мошенничеством. Всего единовременные расходы на реструктуризацию в III квартале составят $190 млн.
6 марта 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».
В финансовой отчетности за 2022 г. Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard тогда уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал.