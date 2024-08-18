В МАГАТЭ подтвердили планы Гросси посетить Курскую АЭС

17 августа генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев поговорил с Гросси по телефону и пригласил его посетить Курскую АЭС. В госкорпорации отметили, что ситуация вокруг станции в Курчатове и ЗАЭС в Энергодаре продолжает ухудшаться. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что Киев готовится к нанесению удара по Курской АЭС, а целью провокации является обвинение РФ в «самообстреле» станции «для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины».