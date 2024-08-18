В МАГАТЭ подтвердили планы Гросси посетить Курскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в скором времени посетит Курскую АЭС для оценки ситуации вокруг атомной станции, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны», – написал Ульянов в своем Telegram-канале.
По его словам, в последней информационной сводке МАГАТЭ подтвердило готовность главы агентства нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. Ульянов допустил, что с учетом «тревожных обстоятельств» это произойдет «довольно скоро».
9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с атакой ВСУ на регион. По данным постпредства России при международных организациях в Вене, 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры зафиксировано не было.
17 августа генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев поговорил с Гросси по телефону и пригласил его посетить Курскую АЭС. В госкорпорации отметили, что ситуация вокруг станции в Курчатове и ЗАЭС в Энергодаре продолжает ухудшаться. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что Киев готовится к нанесению удара по Курской АЭС, а целью провокации является обвинение РФ в «самообстреле» станции «для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины».