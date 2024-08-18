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В МАГАТЭ подтвердили планы Гросси посетить Курскую АЭС

Ведомости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в скором времени посетит Курскую АЭС для оценки ситуации вокруг атомной станции, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны», – написал Ульянов в своем Telegram-канале. 

По его словам, в последней информационной сводке МАГАТЭ подтвердило готовность главы агентства нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. Ульянов допустил, что с учетом «тревожных обстоятельств» это произойдет «довольно скоро».

9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с атакой ВСУ на регион. По данным постпредства России при международных организациях в Вене, 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры зафиксировано не было. 

17 августа генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев поговорил с Гросси по телефону и пригласил его посетить Курскую АЭС. В госкорпорации отметили, что ситуация вокруг станции в Курчатове и ЗАЭС в Энергодаре продолжает ухудшаться. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что Киев готовится к нанесению удара по Курской АЭС, а целью провокации является обвинение РФ в «самообстреле» станции «для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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