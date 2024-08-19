Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 22% в первом полугодии

В июне 2023 г. Грузия стала лидером среди экспортеров тихих вин в Россию, опередив Италию, писал «Коммерсантъ». За пять месяцев 2023 г. поставки грузинского вина в Россию выросли на 63% до 24,15 млн л. Италия при этом экспортировала 23,36 млн л вина, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом.