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Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 22% в первом полугодии

Ведомости

Грузия экспортировала в Россию 44 655 т вина за первое полугодие 2024 г. – это на 22% выше показателя прошлого года. Это следует из данных национальной службы статистики республики.

Общая сумма экспорта вин с января по июль составила $121,4 млн. За аналогичный период в 2023 г. Грузия экспортировала в РФ 36 506 т вина на $99 млн.

Экспорт вина занял третье место в списке основных экспортных позиций Грузии с объемом $174,4 млн, или 4,9% от общего объема экспорта. Первое место занял экспорт легковых авто, объем которых составил $1,19 млрд, или 33,8% от общего объема экспорта. На втором месте – экспорт ферросплавов ($201,4 млн, 5,7% от общего объема экспорта).

В июне 2023 г. Грузия стала лидером среди экспортеров тихих вин в Россию, опередив Италию, писал «Коммерсантъ». За пять месяцев 2023 г. поставки грузинского вина в Россию выросли на 63% до 24,15 млн л. Италия при этом экспортировала 23,36 млн л вина, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом.

В 2023 г. в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В топ-5 крупнейших импортеров впервые вошли три сетевых ритейлера. Лидером второй год подряд стала управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group (импорт – 40,1 млн л), на 2-м месте «Магнит» (31 млн л), затем идут структура Novabev Group «Синергия-импорт» (28,5 млн л), сеть магазинов спиртного «Красное и белое» (25,8 млн л) и «Бакарди рус» (25,7 млн л).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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