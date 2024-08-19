Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 22% в первом полугодии
Грузия экспортировала в Россию 44 655 т вина за первое полугодие 2024 г. – это на 22% выше показателя прошлого года. Это следует из данных национальной службы статистики республики.
Общая сумма экспорта вин с января по июль составила $121,4 млн. За аналогичный период в 2023 г. Грузия экспортировала в РФ 36 506 т вина на $99 млн.
Экспорт вина занял третье место в списке основных экспортных позиций Грузии с объемом $174,4 млн, или 4,9% от общего объема экспорта. Первое место занял экспорт легковых авто, объем которых составил $1,19 млрд, или 33,8% от общего объема экспорта. На втором месте – экспорт ферросплавов ($201,4 млн, 5,7% от общего объема экспорта).
В июне 2023 г. Грузия стала лидером среди экспортеров тихих вин в Россию, опередив Италию, писал «Коммерсантъ». За пять месяцев 2023 г. поставки грузинского вина в Россию выросли на 63% до 24,15 млн л. Италия при этом экспортировала 23,36 млн л вина, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом.
В 2023 г. в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В топ-5 крупнейших импортеров впервые вошли три сетевых ритейлера. Лидером второй год подряд стала управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group (импорт – 40,1 млн л), на 2-м месте «Магнит» (31 млн л), затем идут структура Novabev Group «Синергия-импорт» (28,5 млн л), сеть магазинов спиртного «Красное и белое» (25,8 млн л) и «Бакарди рус» (25,7 млн л).