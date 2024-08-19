«Яндекс.Маркет» ввел сервисный сбор для пользователей

27 марта стало известно об изменении условий сервисного сбора с пунктов выдачи заказов (ПВЗ) со стороны Ozon. О планах по внедрению сервисного сбора для владельцев ПВЗ Ozon объявил 14 марта. После 1 апреля для всех ПВЗ с оборотом более 2,2 млн руб. в месяц идет дифференцированная ставка – вместо общего для всех дохода ПВЗ в 5% от оборота. При расчете новой ставки учитываются плотность населения в городе, где работает пункт выдачи, средние расходы на аренду и оборот точки.