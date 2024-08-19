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«Яндекс.Маркет» ввел сервисный сбор для пользователей

Ведомости

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» ввел сервисный сбор для пользователей в размере 20 руб. за заказ, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

На первом этапе нововведение коснется пользователей из Москвы и области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Постепенно количество городов будет расширяться. Сервисный сбор будет распространяться на все виды оплат и логистических схем.

27 марта стало известно об изменении условий сервисного сбора с пунктов выдачи заказов (ПВЗ) со стороны Ozon. О планах по внедрению сервисного сбора для владельцев ПВЗ Ozon объявил 14 марта. После 1 апреля для всех ПВЗ с оборотом более 2,2 млн руб. в месяц идет дифференцированная ставка – вместо общего для всех дохода ПВЗ в 5% от оборота. При расчете новой ставки учитываются плотность населения в городе, где работает пункт выдачи, средние расходы на аренду и оборот точки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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