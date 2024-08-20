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Кабмин распространил налоговые преференции на семь видов продукции

Ведомости

В целях поддержки промышленности правительство РФ на семь позиций расширило перечень продукции, производители которой смогут получить налоговую преференцию. Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Решение направлено на поддержку производителей продукции тяжелого машиностроения, что предусмотрено сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности до 2030 г. и на период до 2035 г. Речь идет о продукции, длительность производственного цикла которой составляет свыше шесть месяцев. В перечень включены различные виды электропечей, строительные электрокраны, проходческие щиты и комбайны.

Изготовители такой продукции вправе перечислять налог на добавленную стоимость на день отгрузки товара, а не на день его оплаты, то есть с отсрочкой.

Постановление вступит в силу через месяц со дня его опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

В мае президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. В частности, в рамках национальной цели «Технологическое лидерство» он поручил в течение следующих шести лет увеличить уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с показателем 2022 г. Кроме того, Путин поставил задачу обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок к 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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