Nestle стала лидером мирового рейтинга продуктовых брендов
«Nestle продолжает удерживать звание самого дорогого в мире бренда продуктов питания <...>. Несмотря на снижение стоимости бренда, сильный брендовый капитал и устойчивость Nestle помогли ей сохранить лидирующие позиции в мировой пищевой промышленности», – говорится в сообщении.
Стоимость бренда за год снизилась на 7% до $20,8 млрд, отмечается в отчете.
Второе место занял бренд Lay’s, обогнав в рейтинге китайскую молочную компанию Yili. По оценкам аналитиков, высокие финансовые показатели связаны с «инновационными предложениями продуктов, таких как линейки Flavour Swap и MAX». Стоимость Lay’s за год выросла на 9% до $12 млрд, стоимость Yili снизилась на 6% до $11,6 млрд.
«В этом году сектор продуктов питания и напитков столкнулся с падением стоимости бренда на 4%, составив в общей сложности около $268 млрд. Потребители все чаще отдают предпочтение небольшим частным брендам, а не крупным брендам, предлагая уникальные, персонализированные продукты», – отмечают в Brand Finance.
Аналитики замечают рост потребления полуфабрикатов и молочной продукции. По их оценкам, полуфабрикаты «процветают из-за напряженного образа жизни потребителей», а потребление молочных продуктов связано с тенденциям в области здоровья.
15 августа «Коммерсантъ» сообщил, что производители продуктов питания начали уведомлять ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40% в августе – сентябре. Позже в пресс-службе Минсельхоза рассказали «Ведомостям», что резкого изменения цен на продукты получится избежать с помощью высокого уровня насыщения внутреннего рынка и мер государственной поддержки.