Nestle стала лидером мирового рейтинга продуктовых брендов

«В этом году сектор продуктов питания и напитков столкнулся с падением стоимости бренда на 4%, составив в общей сложности около $268 млрд. Потребители все чаще отдают предпочтение небольшим частным брендам, а не крупным брендам, предлагая уникальные, персонализированные продукты», – отмечают в Brand Finance.