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Nestle стала лидером мирового рейтинга продуктовых брендов

Ведомости

Швейцарский производитель продуктов питания Nestle стал самым дорогим продуктовым брендом в мире, несмотря на снижение стоимости на 7% за год, следует из отчета консалтинговой компании Brand Finance.

«Nestle продолжает удерживать звание самого дорогого в мире бренда продуктов питания <...>. Несмотря на снижение стоимости бренда, сильный брендовый капитал и устойчивость Nestle помогли ей сохранить лидирующие позиции в мировой пищевой промышленности», – говорится в сообщении.

Стоимость бренда за год снизилась на 7% до $20,8 млрд, отмечается в отчете.

Второе место занял бренд Lay’s, обогнав в рейтинге китайскую молочную компанию Yili. По оценкам аналитиков, высокие финансовые показатели связаны с «инновационными предложениями продуктов, таких как линейки Flavour Swap и MAX». Стоимость Lay’s за год выросла на 9% до $12 млрд, стоимость Yili снизилась на 6% до $11,6 млрд.

«В этом году сектор продуктов питания и напитков столкнулся с падением стоимости бренда на 4%, составив в общей сложности около $268 млрд. Потребители все чаще отдают предпочтение небольшим частным брендам, а не крупным брендам, предлагая уникальные, персонализированные продукты», – отмечают в Brand Finance.

Аналитики замечают рост потребления полуфабрикатов и молочной продукции. По их оценкам, полуфабрикаты «процветают из-за напряженного образа жизни потребителей», а потребление молочных продуктов связано с тенденциям в области здоровья.

15 августа «Коммерсантъ» сообщил, что производители продуктов питания начали уведомлять ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40% в августе – сентябре. Позже в пресс-службе Минсельхоза рассказали «Ведомостям», что резкого изменения цен на продукты получится избежать с помощью высокого уровня насыщения внутреннего рынка и мер государственной поддержки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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