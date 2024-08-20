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Экс-замглавы Минцифры Огуряев назначен вице-президентом «Ростелекома»

Ведомости

Экс-замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев назначен вице-президентом по клиентскому опыту государственных цифровых сервисов и новых цифровых продуктов в ПАО «Ростелеком», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Дмитрий Огуряев отвечает в "Ростелекоме" за формирование и реализацию продуктовой стратегии по созданию государственных цифровых платформ и сервисов, внедрение стандартов по улучшению клиентского опыта, а также производственных процессов, обеспечивающих непрерывное повышение качества разработки государственных информационных систем», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Как отметили в компании, Огуряев был назначен вице-президентом в июне 2024 г. и он находится в подчинении старшего вице-президента по развитию государственных цифровых платформ Олега Пака, который также ранее работал замглавы Минцифры.

Огуряев работал в Минцифры с августа 2020 г. до конца октября 2023 г., там он отвечал за развитие портала госуслуг. Под его руководством портал был обновлен, отметили в пресс-службе. За это время также введены стандарты оказания и мониторинга цифровых услуг, а также запущен цифровой помощник Макс. Ранее Огуряев работал в Сбербанке, возглавляя различные направления розничного бизнеса. С 2006 по 2011 г. занимал руководящие позиции в розничных направлениях Райффайзенбанка, в 2004-2006 г. работал в Ситибанке.

31 октября 2023 г. Огуряева освободили от должности замглавы Минцифры. Его пост занял директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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