Экс-замглавы Минцифры Огуряев назначен вице-президентом «Ростелекома»

Огуряев работал в Минцифры с августа 2020 г. до конца октября 2023 г., там он отвечал за развитие портала госуслуг. Под его руководством портал был обновлен, отметили в пресс-службе. За это время также введены стандарты оказания и мониторинга цифровых услуг, а также запущен цифровой помощник Макс. Ранее Огуряев работал в Сбербанке, возглавляя различные направления розничного бизнеса. С 2006 по 2011 г. занимал руководящие позиции в розничных направлениях Райффайзенбанка, в 2004-2006 г. работал в Ситибанке.