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Минтранс ожидает роста речных грузоперевозок на 58% к 2030 году

Ведомости

Минтранс России ожидает увеличения речных грузоперевозок на 58,3% к 2030 г. – до 190 млн т. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт телеканалу «Россия-24».

«В этом году более 120 млн т будет перевезено речным флотом и до 190 млн т к 2030 г.», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что в 2024 г. речной флот перевезет свыше 12 млн пассажиров, а к 2030 г. показатель вырастет до 19 млн.

В августе 2023 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возрождение речного транспорта в России послужит стимулом для развития всей экономики страны. Он отмечал, что РФ входит в тройку стран по длине водных путей, и подчеркивал, что необходимо использовать это преимущество. По словам спикера нижней палаты, стоимость километра перевозки на судне на 15% ниже, чем по железной дороге, и на 25% – чем на автомобиле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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