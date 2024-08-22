Минтранс ожидает роста речных грузоперевозок на 58% к 2030 году
Минтранс России ожидает увеличения речных грузоперевозок на 58,3% к 2030 г. – до 190 млн т. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт телеканалу «Россия-24».
«В этом году более 120 млн т будет перевезено речным флотом и до 190 млн т к 2030 г.», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что в 2024 г. речной флот перевезет свыше 12 млн пассажиров, а к 2030 г. показатель вырастет до 19 млн.
В августе 2023 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возрождение речного транспорта в России послужит стимулом для развития всей экономики страны. Он отмечал, что РФ входит в тройку стран по длине водных путей, и подчеркивал, что необходимо использовать это преимущество. По словам спикера нижней палаты, стоимость километра перевозки на судне на 15% ниже, чем по железной дороге, и на 25% – чем на автомобиле.