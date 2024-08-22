Минтранс ожидает роста речных грузоперевозок на 58% к 2030 году

В августе 2023 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возрождение речного транспорта в России послужит стимулом для развития всей экономики страны. Он отмечал, что РФ входит в тройку стран по длине водных путей, и подчеркивал, что необходимо использовать это преимущество. По словам спикера нижней палаты, стоимость километра перевозки на судне на 15% ниже, чем по железной дороге, и на 25% – чем на автомобиле.