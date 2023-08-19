Володин назвал развитие речного транспорта стимулом для экономики России

Ранее на июньском совещании по развитию речного судоходства президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу гражданского судостроения до 2035 г. как по числу судов, так и по объемам финансирования. В этом году для достижения целей плана было принято решение профинансировать строительство 260 судов в 2023–2027 гг. с использованием средств ФНБ, отметил президент. Всего программой предусмотрено строительство около 1000 судов.