Володин назвал развитие речного транспорта стимулом для экономики России
Возрождение речного транспорта в России послужит стимулов для развития всей экономики страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Россия входит в тройку стран по длине водных путей. Это преимущество важно использовать...Важный экономический фактор: километр перевозки на судне на 15% дешевле, чем по железной дороге, и на 25% – чем на автомобиле», – написал он.
Спикер ГД также обратил внимание на то, что в регионах с внутренними водными путями создается 90% ВВП и проживает 80% населения страны.
В то же время у отрасли есть ряд проблем, среди которых Володин выделил отсутствие выстроенной маршрутной сети речных пассажирских перевозок между городами, зависимость от импортных комплектующих, потребность в новых судах и кадрах, а также износ портов и причалов.
Все эти вопросы будут обсуждаться на выездном совещании совета Госдумы на заводе по производству судов на подводных крыльях в Нижегородской области 21 августа, сообщил Володин, заявив о важности принятия законов, которые ускорят возрождение пассажирского речного транспорта.
«Начать планируем с регионов, находящихся на реке Волге. Их — 16. А если говорить о Волжском бассейне — 38», – добавил он.
Ранее на июньском совещании по развитию речного судоходства президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу гражданского судостроения до 2035 г. как по числу судов, так и по объемам финансирования. В этом году для достижения целей плана было принято решение профинансировать строительство 260 судов в 2023–2027 гг. с использованием средств ФНБ, отметил президент. Всего программой предусмотрено строительство около 1000 судов.