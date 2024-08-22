Выручка «Мечела» выросла на 6% в первом полугодии 2024 года
Консолидированная выручка по итогам полугодия составила 206 млрд руб. EBITDA составила 32,8 млрд руб., снизившись на 18% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 16%. Показатель убытка, который приходится на акционеров «Мечела», находится на уровне 16,7 млрд руб.
Операционный денежный поток от основной деятельности снизился на 44%, до 17,7 млрд руб. Финансовые расходы за первое полугодие выросли на 7,5 млрд руб., достигнув 20,1 млрд руб. Торговый оборотный капитал увеличился на 2,7 млрд руб. и составил 55,4 млрд руб.
Капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов снизились на 17% – до 8,7 млрд руб. Стоимость долгового портфеля составляет 16,8%. Чистый долг группы увеличился на 5% и составил 262,5 млрд руб. Согласно отчету, давление на финансовые показатели оказала высокая ключевая ставка.
В конце июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.