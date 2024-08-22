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Выручка «Мечела» выросла на 6% в первом полугодии 2024 года

Ведомости

Выручка российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на 6% в первые шесть месяцев текущего года, следует из последнего отчета.

Консолидированная выручка по итогам полугодия составила 206 млрд руб. EBITDA составила 32,8 млрд руб., снизившись на 18% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 16%. Показатель убытка, который приходится на акционеров «Мечела», находится на уровне 16,7 млрд руб.

Операционный денежный поток от основной деятельности снизился на 44%, до 17,7 млрд руб. Финансовые расходы за первое полугодие выросли на 7,5 млрд руб., достигнув 20,1 млрд руб. Торговый оборотный капитал увеличился на 2,7 млрд руб. и составил 55,4 млрд руб.

Капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов снизились на 17% – до 8,7 млрд руб. Стоимость долгового портфеля составляет 16,8%. Чистый долг группы увеличился на 5% и составил 262,5 млрд руб. Согласно отчету, давление на финансовые показатели оказала высокая ключевая ставка.

В конце июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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