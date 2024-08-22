Выручка «Мечела» выросла на 6% в первом полугодии 2024 года

В конце июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.