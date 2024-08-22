В РЖД посчитали незаконным изъятие финской VR Group поездов «Аллегро»
«Поезда изготовлены специально для перевозок пассажиров между Санкт-Петербургом и Хельсинки и должны эксплуатироваться именно на этом маршруте до 2041 г.», – уточнили в компании.
Отмечается, что незаконность действий Финляндии подтверждена решениями российских судов, обязывающими финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. В пресс-службе указали, что за неисполнение решений судов предусмотрена неустойка, сейчас ее размер составляет 552 млн руб.
Прекращение VR Group железнодорожного сообщения с Россией стало грубым нарушением долгосрочных контрактов с РЖД и российско-финляндских международных договоров, а также прервало исторические связи между российскими и финскими железнодорожниками и лишило людей возможности безопасного перемещения между странами.
6 апреля 2022 г. VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России. В августе того же года сообщалось, что VR списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами «Аллегро», на 45,4 млн евро.