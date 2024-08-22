В РЖД посчитали незаконным изъятие финской VR Group поездов «Аллегро»

6 апреля 2022 г. VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России. В августе того же года сообщалось, что VR списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами «Аллегро», на 45,4 млн евро.