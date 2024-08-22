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В РЖД посчитали незаконным изъятие финской VR Group поездов «Аллегро»

Ведомости

Изъятие финской государственной железнодорожной компанией VR Group скоростных поездов «Аллегро» у совместного предприятия российских и финских железных дорог является незаконным. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба РЖД.

«Поезда изготовлены специально для перевозок пассажиров между Санкт-Петербургом и Хельсинки и должны эксплуатироваться именно на этом маршруте до 2041 г.», – уточнили в компании.

Отмечается, что незаконность действий Финляндии подтверждена решениями российских судов, обязывающими финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. В пресс-службе указали, что за неисполнение решений судов предусмотрена неустойка, сейчас ее размер составляет 552 млн руб.

Прекращение VR Group железнодорожного сообщения с Россией стало грубым нарушением долгосрочных контрактов с РЖД и российско-финляндских международных договоров, а также прервало исторические связи между российскими и финскими железнодорожниками и лишило людей возможности безопасного перемещения между странами.

6 апреля 2022 г. VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России. В августе того же года сообщалось, что VR списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами «Аллегро», на 45,4 млн евро.

Евросоюз ввел санкции против РЖД в конце февраля 2022 г. после начала спецоперации России на Украине. Под ограничения также попали «Иркут», «Ростех», ПО «Севмаш», «КамАЗ» и другие предприятия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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