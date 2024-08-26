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ФАС возбудила дело против «Просвещения» из-за цен на учебники

Издательство занимает доминирующее положение на рынке госучебников по истории для старших классов
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело о нарушении антимонопольного законодательства против издательства «Просвещение» за установление монопольно высоких цен на школьные учебники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению ведомства, издательство занимает доминирующее положение на рынке государственных учебников по истории для 10-11 классов. Служба провела анализ финансовых результатов и ценообразования издательства и выявила признаки установления монопольно высоких цен на продукцию.

Если вина издательства будет установлена, его привлекут к административной ответственности.

10 апреля ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «Просвещения» за установление монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку.

25 сентября 2023 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». Она поручила разобраться в ситуации и отметила монополию издательства на выпуск учебно-методической литературы. Монополизация рынка недопустима, поскольку это влияет на бюджеты регионов, подчеркивала Матвиенко.

В тот же день пресс-служба издательства сообщила, что компания формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников. К примеру, в 2023 г. удалось избежать значительного повышения цен на учебники, несмотря на рост стоимости бумаги, картона и типографских красок, отметили в «Просвещении».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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