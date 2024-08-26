ФАС возбудила дело против «Просвещения» из-за цен на учебники

ФАС возбудила дело против «Просвещения» из-за цен на учебникиИздательство занимает доминирующее положение на рынке госучебников по истории для старших классов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело о нарушении антимонопольного законодательства против издательства «Просвещение» за установление монопольно высоких цен на школьные учебники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По мнению ведомства, издательство занимает доминирующее положение на рынке государственных учебников по истории для 10-11 классов. Служба провела анализ финансовых результатов и ценообразования издательства и выявила признаки установления монопольно высоких цен на продукцию.
Если вина издательства будет установлена, его привлекут к административной ответственности.
10 апреля ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «Просвещения» за установление монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку.
25 сентября 2023 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». Она поручила разобраться в ситуации и отметила монополию издательства на выпуск учебно-методической литературы. Монополизация рынка недопустима, поскольку это влияет на бюджеты регионов, подчеркивала Матвиенко.
В тот же день пресс-служба издательства сообщила, что компания формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников. К примеру, в 2023 г. удалось избежать значительного повышения цен на учебники, несмотря на рост стоимости бумаги, картона и типографских красок, отметили в «Просвещении».