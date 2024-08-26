ФАС возбудила дело против «Просвещения» из-за цен на учебники

В тот же день пресс-служба издательства сообщила, что компания формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников. К примеру, в 2023 г. удалось избежать значительного повышения цен на учебники, несмотря на рост стоимости бумаги, картона и типографских красок, отметили в «Просвещении».