Продажи российской сельхозтехники снизились почти на 11% за семь месяцев
С января по июль продажи произведенной в России сельхозтехники снизились до 127,7 млрд руб. – на 10,9% в годовом исчислении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Росспецмаша».
При этом объем производства техники уменьшился до 161 млрд руб. (на 7,4%), а экспорт – до 9,5 млрд руб. (на 25,2%). По словам замглавы «Росспецмаша» Дениса Максимкина, наблюдается тенденция к ухудшению динамики производства и отгрузок. По итогам первого полугодия объем производства снижался на 4%, отгрузки на внутренний рынок – на 10%, а экспорт – на 20%.
В «Росспецмаше» отмечают, что производство большинства видов техники в январе – июле снизилось в натуральном выражении. Выпуск зерноуборочных комбайнов уменьшился до 3680 шт. (на 9%), тракторов – до 2620 шт. (на 22,3%), сеялок – до 2480 шт. (на 22,4%). Снижение отгрузки этой сельхозтехники на внутренний рынок составило 19,6%, 4,1% и 17% соответственно.
По словам председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, продажи всей сельхозтехники в России снизились на 15-18% год к году. Стоимость техники не растет на фоне слабого спроса, дилеры распродают имеющиеся стоки, отметил он.
За семь месяцев увеличение наблюдалось только в производстве самоходных кормоуборочных комбайнов (на 16,1% в годовом исчислении, до 267 шт.), их продажи выросли на 7,8%. Рост продаж отмечен также в сегментах жаток и пресс-подборщиков – на 12,1% и 27,9% (до 1290 и 903 шт.).
В «Росспецмаше» отметили, что в 2024 г. ставка по льготным кредитам для аграриев по линии Минсельхоза выросла с 5% до 10%, а что касается коммерческих кредитов – там ситуация «обстоит еще хуже». Еще одним фактором, влияющим на рынок, называют исчерпание лимитов по программе 1432 (скидки для аграриев на технику) и низкие доходы сельхозпроизводителей, которые не спешат с обновлением сельхозтехники.
В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры дополнительной поддержки сельхозпроизводителей. Поручения направлены на увеличения объемов производства сельхозпродукции к 2030 г. не менее чем на 25%, а ее экспорта – не менее чем в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2021 г. В частности, глава государства поручил увеличить и объемы производства сельскохозяйственной техники, пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения.