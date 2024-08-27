Продажи российской сельхозтехники снизились почти на 11% за семь месяцев

В «Росспецмаше» отметили, что в 2024 г. ставка по льготным кредитам для аграриев по линии Минсельхоза выросла с 5% до 10%, а что касается коммерческих кредитов – там ситуация «обстоит еще хуже». Еще одним фактором, влияющим на рынок, называют исчерпание лимитов по программе 1432 (скидки для аграриев на технику) и низкие доходы сельхозпроизводителей, которые не спешат с обновлением сельхозтехники.