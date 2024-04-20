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Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев

Их поручено обеспечить льготными кредитами, техникой, топливом и агрохимикатами
Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры дополнительной поддержки сельхозпроизводителей. Список поручений опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что поручения даны в целях увеличения объемов производства сельхозпродукции к 2030 г. не менее чем на 25%, а ее экспорта – не менее чем в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2021 г.

«Разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию», – указано в документе.

Глава государства поручил увеличить и объемы производства сельскохозяйственной техники, пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Путин также поручил представить предложения по созданию биржи для торгов сельскохозяйственной продукцией в сотрудничестве со странами – членами БРИКС и обеспечить повышение доступности кредитов для аграриев. Минсельхоз и Минпросвещения по поручению президента рассмотрят вопрос о создании профильных агроклассов в общеобразовательных школах.

В документе также указано, что кабмину поручается совместно с «Газпромом» рассмотреть вопросы об обеспечении сельхозпроизводителей газом, подаваемым по газораспределительным сетям, по регулируемым ценам и подключении их к таким сетям в приоритетном порядке.

Весной 2023 г. Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции. При этом сельское хозяйство, по словам президента, превратилось в высокотехнологичную отрасль, обеспечивающую также рост производства сельхозтехники, минеральных удобрений, разработки ПО и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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