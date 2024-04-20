Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры дополнительной поддержки сельхозпроизводителей. Список поручений опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что поручения даны в целях увеличения объемов производства сельхозпродукции к 2030 г. не менее чем на 25%, а ее экспорта – не менее чем в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2021 г.