Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев

Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриевИх поручено обеспечить льготными кредитами, техникой, топливом и агрохимикатами
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры дополнительной поддержки сельхозпроизводителей. Список поручений опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что поручения даны в целях увеличения объемов производства сельхозпродукции к 2030 г. не менее чем на 25%, а ее экспорта – не менее чем в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2021 г.
«Разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию», – указано в документе.
Глава государства поручил увеличить и объемы производства сельскохозяйственной техники, пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Путин также поручил представить предложения по созданию биржи для торгов сельскохозяйственной продукцией в сотрудничестве со странами – членами БРИКС и обеспечить повышение доступности кредитов для аграриев. Минсельхоз и Минпросвещения по поручению президента рассмотрят вопрос о создании профильных агроклассов в общеобразовательных школах.
В документе также указано, что кабмину поручается совместно с «Газпромом» рассмотреть вопросы об обеспечении сельхозпроизводителей газом, подаваемым по газораспределительным сетям, по регулируемым ценам и подключении их к таким сетям в приоритетном порядке.
Весной 2023 г. Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции. При этом сельское хозяйство, по словам президента, превратилось в высокотехнологичную отрасль, обеспечивающую также рост производства сельхозтехники, минеральных удобрений, разработки ПО и др.