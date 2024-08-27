«Коммерсантъ»: дрогери-сеть «Рубль бум» сократила число магазинов

26 августа «Ведомости» писали, что Ассоциация канцелярского рынка (АКР) в конце июня направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, где рассказала о кризисе в секторе офлайн-торговли канцелярией из-за маркетплейсов. В обращении ассоциация фактически обвинила онлайн-платформы, в том числе Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и «Сима-ленд», в недобросовестной конкуренции и налоговых нарушениях. В частности, АКР считает неправомерным заключение маркетплейсами посреднических договоров с поставщиками товаров для того, чтобы не платить НДС, и использование льгот для IT-компаний.