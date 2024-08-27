«Коммерсантъ»: дрогери-сеть «Рубль бум» сократила число магазинов
Сеть магазинов недорогих непродовольственных товаров «Рубль бум» в формате дрогери сократила число точек продаж, выяснил «Коммерсантъ». Тенденция может быть связана с переходом потребителей на покупку товаров для дома, косметики и бытовой химии в онлайн-формате, в частности, на маркетплейсах.
По данным «Коммерсанта», в начале 2024 г. торговая сеть насчитывала свыше 500 магазинов, преимущественно в Поволжье. За последние полгода ритейлер в полтора раза сократил число точек продаж, а в Тольятти и Йошкар-Оле и вовсе закрыл их.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что спрос на непродовольственные товары стремительно переходит в онлайн, в первую очередь, на маркетплейсы, из-за чего офлайн-розница испытывает трудности. В частности, в Wildberries заявили, что в первом полугодии продажи товаров в категории «дом» выросли в штуках на 252% год к году.
26 августа «Ведомости» писали, что Ассоциация канцелярского рынка (АКР) в конце июня направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, где рассказала о кризисе в секторе офлайн-торговли канцелярией из-за маркетплейсов. В обращении ассоциация фактически обвинила онлайн-платформы, в том числе Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и «Сима-ленд», в недобросовестной конкуренции и налоговых нарушениях. В частности, АКР считает неправомерным заключение маркетплейсами посреднических договоров с поставщиками товаров для того, чтобы не платить НДС, и использование льгот для IT-компаний.