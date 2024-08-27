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«Коммерсантъ»: дрогери-сеть «Рубль бум» сократила число магазинов

Ведомости

Сеть магазинов недорогих непродовольственных товаров «Рубль бум» в формате дрогери сократила число точек продаж, выяснил «Коммерсантъ». Тенденция может быть связана с переходом потребителей на покупку товаров для дома, косметики и бытовой химии в онлайн-формате, в частности, на маркетплейсах.

По данным «Коммерсанта», в начале 2024 г. торговая сеть насчитывала свыше 500 магазинов, преимущественно в Поволжье. За последние полгода ритейлер в полтора раза сократил число точек продаж, а в Тольятти и Йошкар-Оле и вовсе закрыл их.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что спрос на непродовольственные товары стремительно переходит в онлайн, в первую очередь, на маркетплейсы, из-за чего офлайн-розница испытывает трудности. В частности, в Wildberries заявили, что в первом полугодии продажи товаров в категории «дом» выросли в штуках на 252% год к году.

26 августа «Ведомости» писали, что Ассоциация канцелярского рынка (АКР) в конце июня направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, где рассказала о кризисе в секторе офлайн-торговли канцелярией из-за маркетплейсов. В обращении ассоциация фактически обвинила онлайн-платформы, в том числе Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и «Сима-ленд», в недобросовестной конкуренции и налоговых нарушениях. В частности, АКР считает неправомерным заключение маркетплейсами посреднических договоров с поставщиками товаров для того, чтобы не платить НДС, и использование льгот для IT-компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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