Путин сообщил об обсуждении с Монголией поставок топлива по льготным ценам

Газопровод «Союз Восток» станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай. Его протяженность на монгольском участке составит около 960 км. В октябре 2023 г. Путин говорил, что все стороны согласны с проектом и хотят в нем участвовать.