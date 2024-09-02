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Путин сообщил об обсуждении с Монголией поставок топлива по льготным ценам

Ведомости

Россия и Монголия согласовывают вопрос о поставках топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) по льготной стоимости. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор».

«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», – отметил он.

Кроме того, Улан-Батор рассматривает возможность использования дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу «Союз Восток» из России в Китай.

Газопровод «Союз Восток» станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай. Его протяженность на монгольском участке составит около 960 км. В октябре 2023 г. Путин говорил, что все стороны согласны с проектом и хотят в нем участвовать.

3 сентября Путин посетит Монголию с официальным визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Стороны планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Они обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.

В предыдущий раз российский лидер приезжал в Монголию ровно пять лет назад, в сентябре 2019 г., чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Тогда лидеры двух стран провели переговоры и подписали пакет двусторонних документов, включая договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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