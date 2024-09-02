Путин сообщил об обсуждении с Монголией поставок топлива по льготным ценам
Россия и Монголия согласовывают вопрос о поставках топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) по льготной стоимости. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор».
«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», – отметил он.
Кроме того, Улан-Батор рассматривает возможность использования дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу «Союз Восток» из России в Китай.
Газопровод «Союз Восток» станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай. Его протяженность на монгольском участке составит около 960 км. В октябре 2023 г. Путин говорил, что все стороны согласны с проектом и хотят в нем участвовать.
3 сентября Путин посетит Монголию с официальным визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Стороны планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Они обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.
В предыдущий раз российский лидер приезжал в Монголию ровно пять лет назад, в сентябре 2019 г., чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Тогда лидеры двух стран провели переговоры и подписали пакет двусторонних документов, включая договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.