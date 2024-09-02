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Bloomberg: состояние богатейших россиян увеличилось на $28,4 млрд

Ведомости

Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на $28,431 млрд с начала 2024 г., следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

С начала года председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заработал $5,73 млрд, его состояние увеличилось до $26,6 млрд. Состояние сооснователя «Еврохима» Андрея Мельниченко выросло на $5,26 млрд, составив $24,1 млрд. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $3,59 млрд, его состояние составляет $28,2 млрд.

Состояние основателя холдинга USM Алишера Усманова уменьшилось на $5,51 млрд до $15,6 млрд.

Согласно рейтингу самых богатых женщин России журнала Forbes, количество российских женщин, обладающих состоянием в $1 млрд и более, выросло до восьми.

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России. Вторую строчку рейтинга заняла жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. На третьем месте – дочь партнера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая 30% холдинга USM. Четвертую строчку рейтинга заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Пятое место отведено Наталье Луценко с 50% долей в капитале агропромышленной группы «Содружество». На шестом месте – вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила, которая унаследовала все его основные активы. Седьмое место заняла дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория, которой миллиардер передал компанию «Оптима», владеющую 2,3% акций производителя газа и 100% ООО «ГЭС-2». Дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна Екатерина занимает восьмое место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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