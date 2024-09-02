Bloomberg: состояние богатейших россиян увеличилось на $28,4 млрд
Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на $28,431 млрд с начала 2024 г., следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
С начала года председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заработал $5,73 млрд, его состояние увеличилось до $26,6 млрд. Состояние сооснователя «Еврохима» Андрея Мельниченко выросло на $5,26 млрд, составив $24,1 млрд. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $3,59 млрд, его состояние составляет $28,2 млрд.
Состояние основателя холдинга USM Алишера Усманова уменьшилось на $5,51 млрд до $15,6 млрд.
Согласно рейтингу самых богатых женщин России журнала Forbes, количество российских женщин, обладающих состоянием в $1 млрд и более, выросло до восьми.
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России. Вторую строчку рейтинга заняла жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. На третьем месте – дочь партнера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая 30% холдинга USM. Четвертую строчку рейтинга заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина.
Пятое место отведено Наталье Луценко с 50% долей в капитале агропромышленной группы «Содружество». На шестом месте – вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила, которая унаследовала все его основные активы. Седьмое место заняла дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория, которой миллиардер передал компанию «Оптима», владеющую 2,3% акций производителя газа и 100% ООО «ГЭС-2». Дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна Екатерина занимает восьмое место.