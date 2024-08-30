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Вдова бизнесмена Когана Людмила вошла в десятку богатейших женщин России

Ведомости

Количество российских женщин, обладающих состоянием в $1 млрд и более, выросло до восьми, следует из рейтинга самых богатых женщин России журнала Forbes.

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России. Вторую строчку рейтинга заняла жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. На третьем месте – дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая 30% холдинга USM. Четвертую строчку рейтинга заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина.

В обновленном рейтинге пятое место отведено Наталье Луценко с 50% долей в капитале агропромышленной группы «Содружество». На шестом месте – вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила, которая унаследовала все его основные активы, включая более 80% акций банка «Уралсиб» и 100% лизинговой компании «Интерлизинг». Седьмое место заняла дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона Вкитория, которой миллиардер передал компанию «Оптима», владеющую 2,3% акций производителя газа и 100% ООО «ГЭС-2». Дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна Екатерина занимает восьмое место.

В этом году в рейтинг вошли сразу восемь женщин-миллиардеров. В 2023 г. их было семь.

В прошлый раз Forbes публиковал список богатейших женщин России в августе 2023 г. Тогда его также возглавила Бакальчук.

Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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