Вдова бизнесмена Когана Людмила вошла в десятку богатейших женщин России
Количество российских женщин, обладающих состоянием в $1 млрд и более, выросло до восьми, следует из рейтинга самых богатых женщин России журнала Forbes.
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России. Вторую строчку рейтинга заняла жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. На третьем месте – дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая 30% холдинга USM. Четвертую строчку рейтинга заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина.
В обновленном рейтинге пятое место отведено Наталье Луценко с 50% долей в капитале агропромышленной группы «Содружество». На шестом месте – вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила, которая унаследовала все его основные активы, включая более 80% акций банка «Уралсиб» и 100% лизинговой компании «Интерлизинг». Седьмое место заняла дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона Вкитория, которой миллиардер передал компанию «Оптима», владеющую 2,3% акций производителя газа и 100% ООО «ГЭС-2». Дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна Екатерина занимает восьмое место.
В этом году в рейтинг вошли сразу восемь женщин-миллиардеров. В 2023 г. их было семь.
В прошлый раз Forbes публиковал список богатейших женщин России в августе 2023 г. Тогда его также возглавила Бакальчук.
Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).