Вдова бизнесмена Когана Людмила вошла в десятку богатейших женщин России

В обновленном рейтинге пятое место отведено Наталье Луценко с 50% долей в капитале агропромышленной группы «Содружество». На шестом месте – вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила, которая унаследовала все его основные активы, включая более 80% акций банка «Уралсиб» и 100% лизинговой компании «Интерлизинг». Седьмое место заняла дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона Вкитория, которой миллиардер передал компанию «Оптима», владеющую 2,3% акций производителя газа и 100% ООО «ГЭС-2». Дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна Екатерина занимает восьмое место.