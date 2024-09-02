Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

В июне Shell приобрела сингапурскую компанию по производству сжиженного природного газа Pavilion Energy у инвестиционного холдинга Temasek. Сделка отвечает целям Shell – компания планирует увеличить свой бизнес, связанный с СПГ, на 20-30% к 2030 г. Pavilion Energy занимается торговлей СПГ с контрактным объемом поставок около 6,5 млн т в год.