Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ
Турецкая государственная компания Botas и британская нефтяная компания Shell подписали долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба Botas.
Shell будет поставлять Botas СПГ в объеме 4 млрд кубометров за год. Поставки начнутся с 2027 г., срок соглашения на указывается. Согласно сообщению копании, сделка поможет Botas расширить мощности по производству СПГ. Это позволит Турции диверсифицировать свои газовые ресурсы и стать крупным региональным газовым хабом.
В июне Shell приобрела сингапурскую компанию по производству сжиженного природного газа Pavilion Energy у инвестиционного холдинга Temasek. Сделка отвечает целям Shell – компания планирует увеличить свой бизнес, связанный с СПГ, на 20-30% к 2030 г. Pavilion Energy занимается торговлей СПГ с контрактным объемом поставок около 6,5 млн т в год.
В августе стало известно, что Shell и PetroChina расширят проект добычи газа в бассейне Сурат в Австралии. Реализация второй фазы проекта принесет более 22 400 баррелей нефтяного эквивалента дополнительного газа в день.