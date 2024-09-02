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Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Ведомости

Турецкая государственная компания Botas и британская нефтяная компания Shell подписали долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба Botas.

Shell будет поставлять Botas СПГ в объеме 4 млрд кубометров за год. Поставки начнутся с 2027 г., срок соглашения на указывается. Согласно сообщению копании, сделка поможет Botas расширить мощности по производству СПГ. Это позволит Турции диверсифицировать свои газовые ресурсы и стать крупным региональным газовым хабом.

В июне Shell приобрела сингапурскую компанию по производству сжиженного природного газа Pavilion Energy у инвестиционного холдинга Temasek. Сделка отвечает целям Shell – компания планирует увеличить свой бизнес, связанный с СПГ, на 20-30% к 2030 г. Pavilion Energy занимается торговлей СПГ с контрактным объемом поставок около 6,5 млн т в год.

В августе стало известно, что Shell и PetroChina расширят проект добычи газа в бассейне Сурат в Австралии. Реализация второй фазы проекта принесет более 22 400 баррелей нефтяного эквивалента дополнительного газа в день. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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