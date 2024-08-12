Shell и PetroChina расширят проект по добыче газа в Австралии

«Arrow Energy, совместное предприятие Shell (50%) и PetroChina (50%), объявило о планах по разработке второй фазы газового проекта Сурат в Квинсленде, Австралия», – говорится в сообщении. Отмечается, что реализация второй фазы проекта принесет более 22 400 баррелей нефтяного эквивалента дополнительного газа в день. Ожидается, что первый газ поступит в 2026 г.