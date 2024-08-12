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Shell и PetroChina расширят проект по добыче газа в Австралии

Ведомости

Нефтяные компании Shell и PetroChina расширят проект добычи газа в бассейне Сурат в Австралии, сообщает пресс-служба Shell.

«Arrow Energy, совместное предприятие Shell (50%) и PetroChina (50%), объявило о планах по разработке второй фазы газового проекта Сурат в Квинсленде, Австралия», – говорится в сообщении. Отмечается, что реализация второй фазы проекта принесет более 22 400 баррелей нефтяного эквивалента дополнительного газа в день. Ожидается, что первый газ поступит в 2026 г.

Агентство Reuters отмечает, что решение принято в то время, когда руководители отрасли настаивают на мерах по возвращению инвестиций. Они были приостановлены из-за государственного вмешательства с целью сдерживания цен на энергоносители и стимулирования внутреннего предложения.

В июне Shell приобрела сингапурскую компанию по производству сжиженного природного газа Pavilion Energy у инвестиционного холдинга Temasek. Сделка отвечает целям Shell – компания планирует увеличить свой бизнес, связанный с СПГ, на 20-30% к 2030 г. Pavilion Energy занимается торговлей СПГ с контрактным объемом поставок около 6,5 млн т в год. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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