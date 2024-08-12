Shell и PetroChina расширят проект по добыче газа в Австралии
Нефтяные компании Shell и PetroChina расширят проект добычи газа в бассейне Сурат в Австралии, сообщает пресс-служба Shell.
«Arrow Energy, совместное предприятие Shell (50%) и PetroChina (50%), объявило о планах по разработке второй фазы газового проекта Сурат в Квинсленде, Австралия», – говорится в сообщении. Отмечается, что реализация второй фазы проекта принесет более 22 400 баррелей нефтяного эквивалента дополнительного газа в день. Ожидается, что первый газ поступит в 2026 г.
Агентство Reuters отмечает, что решение принято в то время, когда руководители отрасли настаивают на мерах по возвращению инвестиций. Они были приостановлены из-за государственного вмешательства с целью сдерживания цен на энергоносители и стимулирования внутреннего предложения.
В июне Shell приобрела сингапурскую компанию по производству сжиженного природного газа Pavilion Energy у инвестиционного холдинга Temasek. Сделка отвечает целям Shell – компания планирует увеличить свой бизнес, связанный с СПГ, на 20-30% к 2030 г. Pavilion Energy занимается торговлей СПГ с контрактным объемом поставок около 6,5 млн т в год.