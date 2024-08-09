Норвежская Crown LNG построит четвертый терминал СПГ в Британии к 2027 году
Норвежская компания Crown LNG Holdings Ltd. планирует построить новый терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Великобритании, чтобы уменьшить зависимость от линий в Европе, пишет Bloomberg. Терминал в Шотландии станет четвертым в стране.
Предполагается, что мощность нового объекта будет достигать не менее 2 млн т газа в год. Его планируют запустить в начале 2027 г. Агентство отмечает, что Великобритания из-за снижения добычи в Северном море все больше зависит от импорта газа, в том числе – с континента.
В Великобритании уже есть два терминала СПГ в Уэльсе и один к востоку от Лондона, все они расположены на суше. Crown LNG предложила построить плавучий терминал. В публикации отмечается, что обычно они дешевле и быстрее в строительстве – их предполагаемая стоимость составляет $600 млн.
Компания намерена запустить предварительную процедуру подачи заявки, за которой последует экологическая оценка и поиск плавучей регазификационной установки. Весь процесс может занять не менее 18 месяцев.
По итогам прошлого года главными покупателями российского СПГ стали Испания, Бельгия и Нидерланды. Испания закупила в прошлом году 5,24 млрд куб. м СПГ, нарастив импорт на 5%. В Бельгию Россия поставила в 1,7 раза больше газа, чем годом ранее, – 3,82 млрд куб. м. Нидерланды импортировали 2,1 млрд куб. м СПГ, при этом годовой объем поставок снизился в 1,9 раза, указывает агентство.