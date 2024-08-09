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Норвежская Crown LNG построит четвертый терминал СПГ в Британии к 2027 году

Ведомости

Норвежская компания Crown LNG Holdings Ltd. планирует построить новый терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Великобритании, чтобы уменьшить зависимость от линий в Европе, пишет Bloomberg. Терминал в Шотландии станет четвертым в стране.

Предполагается, что мощность нового объекта будет достигать не менее 2 млн т газа в год. Его планируют запустить в начале 2027 г. Агентство отмечает, что Великобритания из-за снижения добычи в Северном море все больше зависит от импорта газа, в том числе – с континента.

В Великобритании уже есть два терминала СПГ в Уэльсе и один к востоку от Лондона, все они расположены на суше. Crown LNG предложила построить плавучий терминал. В публикации отмечается, что обычно они дешевле и быстрее в строительстве – их предполагаемая стоимость составляет $600 млн.

Компания намерена запустить предварительную процедуру подачи заявки, за которой последует экологическая оценка и поиск плавучей регазификационной установки. Весь процесс может занять не менее 18 месяцев.

По итогам прошлого года главными покупателями российского СПГ стали Испания, Бельгия и Нидерланды. Испания закупила в прошлом году 5,24 млрд куб. м СПГ, нарастив импорт на 5%. В Бельгию Россия поставила в 1,7 раза больше газа, чем годом ранее, – 3,82 млрд куб. м. Нидерланды импортировали 2,1 млрд куб. м СПГ, при этом годовой объем поставок снизился в 1,9 раза, указывает агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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