Норвежская Crown LNG построит четвертый терминал СПГ в Британии к 2027 году

В Великобритании уже есть два терминала СПГ в Уэльсе и один к востоку от Лондона, все они расположены на суше. Crown LNG предложила построить плавучий терминал. В публикации отмечается, что обычно они дешевле и быстрее в строительстве – их предполагаемая стоимость составляет $600 млн.