ФАС ожидает сохранения тренда роста цен на АЗС не выше инфляции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает, что изменение стоимости бензина на АЗС не превысит уровня инфляции по итогам года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) сообщил замглавы службы Виталий Королев, пишет ТАСС.
«Что касается розницы, то тренд на сохранение изменения цен по итогу года не выше инфляции сохраняется», – заявил Королев.
По его словам, на бирже ситуация с ценой на бензин чувствительная, но «рыночные механизмы смогут в ближайшее время урегулировать ситуацию».
По данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 3 сентября, биржевые цены на бензин Аи-92 в России достигли максимума с осени 2023 г., превысив 60 000 руб./т, несмотря на предпринимаемые правительством меры по стабилизации топливного рынка. Стоимость 1 т бензина в европейской части России (наиболее ликвидный биржевой индекс) 3 сентября достигла 60 007 руб., что на 4% больше, чем неделей ранее. С начала 2024 г. котировки увеличились на 50%.
С 1 августа в России возобновилось действие запрета на экспорт из страны бензина. Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке. Ограничение не распространяется на поставки в рамках международных межправсоглашений и на гуманитарные поставки.