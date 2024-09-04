ФАС ожидает сохранения тренда роста цен на АЗС не выше инфляции

По данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 3 сентября, биржевые цены на бензин Аи-92 в России достигли максимума с осени 2023 г., превысив 60 000 руб./т, несмотря на предпринимаемые правительством меры по стабилизации топливного рынка. Стоимость 1 т бензина в европейской части России (наиболее ликвидный биржевой индекс) 3 сентября достигла 60 007 руб., что на 4% больше, чем неделей ранее. С начала 2024 г. котировки увеличились на 50%.