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Арбитражный суд приостановил права финского совладельца Невского ССЗ

Ведомости

Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права финского совладельца Невского судостроительно-судоремонтного завода, следует из картотеки дел.

Речь идет о финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy. Суд полностью удовлетворил иск Министерства промышленности и торговли России, который был подан в августе этого года. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Тогда же издание «Коммерсантъ» предположило, что иск может быть связан с приостановлением прав финского совладельца завода. Arctech Helsinki Shipyard Oy владеет 49% Невского ССЗ, а после решения в пользу Минпромторга прямым владельцем может стать управляющая ССЗ Объединенная судостроительная корпорация.

Минпромторг подает исковые заявления о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий закон был принят весной 2023 г. Мера предполагает критерии отбора ЭЗО и закрепление за их бенефициарами права через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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