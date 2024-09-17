Арбитражный суд приостановил права финского совладельца Невского ССЗ
Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права финского совладельца Невского судостроительно-судоремонтного завода, следует из картотеки дел.
Речь идет о финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy. Суд полностью удовлетворил иск Министерства промышленности и торговли России, который был подан в августе этого года. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Тогда же издание «Коммерсантъ» предположило, что иск может быть связан с приостановлением прав финского совладельца завода. Arctech Helsinki Shipyard Oy владеет 49% Невского ССЗ, а после решения в пользу Минпромторга прямым владельцем может стать управляющая ССЗ Объединенная судостроительная корпорация.
Минпромторг подает исковые заявления о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий закон был принят весной 2023 г. Мера предполагает критерии отбора ЭЗО и закрепление за их бенефициарами права через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций.